«Тёплый дом» благодарит верных друзей!

- Прошлый год стал для нашего фонда годом испытаний, так как мы не могли посещать семьи или приглашать их к нам. Телефонные разговоры не могут заменить живое общение, особенно, когда нужна поддержка. Тем не менее, мы продолжали работать и не закрывались ни на день, - рассказала Лариса Калинина.

Для общения с семьями использовалась форма экспресс-анкетирования, которое позволяло своевременно анализировать как положительную динамику в развитии семейных отношений, проблемных вопросов, так и получать информацию о необходимости оказания срочной помощи или социальной услуги.

В течение 2020 года в Фонд обратились 314 родителей, из них 44 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, заключили с фондом договор об оказании комплекса социальных услуг по индивидуальным программам. Более 200 человек получили срочную или адресную помощь и содействие в решении семейных или социально-бытовых проблем, в том числе и индивидуальное консультирование по семейному или жилищному праву, социальным государственным гарантиям.

В муниципальную социальную программу фонда «Каждому ребенку – тепло семейного очага», которая с 2007 года поддерживается и финансируется администрацией Гатчинского района, были включены 20 матерей, нуждающихся в помощи по сохранению ребенка в родной семье.

В ходе изучения обстановки в семьях, обратившихся за поддержкой в фонд, было выявлено большое количество молодых родителей, которые на фоне социальных проблем, материально-бытового положения семьи, не обеспечивали уровень достойного воспитания детей, не учитывали, а иногда и нарушали их права и интересы. Для них фонд разработал социальную программу «Работа с молодыми родителями по профилактике социального сиротства», получив ее поддержку и субсидирование от правительства Ленинградской области. Ее участниками стали 30 молодых семей.

В ходе реализации социальных программ более 120 семей получали необходимую помощь по индивидуальным планам, включая их правовое, социально-педагогическое и психолого-общественное просвещение в форме консультаций, индивидуальных и коллективных занятий.

Всего в 2020 году в Фонде было выдано, передано через волонтеров более 500 продуктовых наборов, а также санитарно-гигиенические товары, предметы по уходу за детьми.

Когда началась первая волна пандемии в апреле 2020 года, помимо постоянных подопечных в фонд «Теплый дом» начали обращаться новые семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и просить о помощи. В результате, продуктовые наборы, рассчитанные на весь год, закончились еще весной.

К счастью, Центр развития инновационных социальных услуг «Партнерство - каждому ребенку» организовал адресную помощь гатчинским семьям. По итогам социального патронажа было выявлено более 20 семей, особо нуждающихся в помощи. За счет средств спонсора фонд «Теплый дом» приобрел необходимые товары: компьютеры, постельное белье, одежду, а также продуктовые наборы для каждой семьи.

Летом, когда первая волна пандемии схлынула, сотрудники фонда смогли пригласить 120 детей на спектакль в гатчинский ТЮЗ и подарили каждому сладости. Пусть в сокращенном виде, но праздник в честь Международного дня защиты детей все-таки состоялся.

Летом было оформлено более 30 ходатайств об оказании материальной помощи многодетным и социально незащищенным семьям. Продуктовыми наборами их обеспечивал индивидуальный предприниматель Всеволод Калинин.

В ходе традиционной акции «Соберем ребенка в школу» было подготовлено и выдано 250 наборов школьно-письменных принадлежностей будущим первоклассникам и учащимся начальных классов. Это намного меньше, чем получалось собрать в предыдущие годы, но, тем не менее, фонд «Теплый дом» смог помочь детям.

В преддверии празднования Дня матери Вырицкая фабрика «Узор» приготовила для подопечных фонда красивые салфетки, подушки, настенные календари. Лариса Калинина рассказала, что мамочки были в восторге от таких подарков.

В 2020 году востребованной у родителей оказалась новая форма родительского просвещения через «Семейную Академию», инициатором и организатором которой стала активистка «Теплого дома», многодетная мама Антонина Осипова. Практически к каждой значимой дате «Семейная Академия» проводила конкурсы, участниками которых становились от 30 до 100 семей Гатчины и района. Более 50 из них стали лауреатами конкурсов, получили дипломы и призы.

Активное сотрудничество у фонда налажено с Гатчинской детской библиотекой. По итогам совместной акции «Подари книгу», в рамках которой постоянные читатели передавали в дар книги, подопечные фонда «Теплый дом» получили более 400 экземпляров качественной, красочной и интересной художественной литературы для детей разных возрастов.

По ходатайству фонда «Теплый дом» с участием Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области Тамары Литвиновой две семьи, имеющие детей-инвалидов, получили дорогостоящие технические средства реабилитации.

Областное отделение Российского детского фонда оказало материальную поддержку десяти семьям, потерявшим кормильца или работу, а также помогло фонду подарить детям радость встречи Нового года. Несмотря на то, что были отменены все уличные массовые мероприятия для детей, в декабре с помощью друзей фонда сладкие подарки получили 400 детей из семей, состоящих на учете в фонде «Теплый дом». Единственным массовым уличным мероприятием стало открытие детской площадки на улице Изотова, 3 при участии депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ларисы Пункиной и депутатов города Гатчины Максима Поздняка, Ларисы Калининой, Юлии Белокосковой и Елены Суралёвой. Каждый юный гость праздника получил сладкий подарок и хорошее настроение.

В 2020 году фонд «Теплый дом» выиграл две субсидии для Большого семейного совета. На полученные из бюджета Гатчинского района средства в помещении семейного совета в поселке Дружная Горка сделали ремонт, а также закупили палки для скандинавской ходьбы, которая пользуется популярностью не только среди пожилых граждан, но и среди детей и их родителей.

- В течение 2020 года фонд получал неоценимую помощь для наших подопечных. Низкий поклон всем нашим благотворителям. Отрадно, что у людей остались чувство гуманизма и добра, - сказала Лариса Калинина.

Среди добрых друзей фонда, которые всегда приходят на помощь, - Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова, руководитель фонда «Место под солнцем» Ирина Дрозденко, президент нотариальной палаты Ленинградской области Елена Москаль, руководитель областного отделения Российского детского фонда Наталья Меркулова, президент фабрики «Узор» Иван Козлов, начальник Гатчинского филиала «Газпром ПХГ» Владимир Закоптелов, директор ОАО «Партнерство – каждому ребенку» Людмила Сорокина, директор ООО «Центр газ» Виталий Простов, директор Гатчинского Дворца молодежи Виктория Чернова, директор ООО «Астарта» Елена Соловьева, директор Гатчинской детской библиотеки Елена Корнеева, директор ООО «Сладкий союз» Елена Колесова, директор ООО «Элтеза» Игорь Орлов, помощник депутата областного парламента Ларисы Пункиной - Дмитрий Полуэктов, индивидуальные предприниматели Всеволод Калинин, Олег Волосков, Александр Ромаш, Татьяна Володенкова, а также многодетная мама Анастасия Юшина, которая много лет на безвозмездной основе работает в фонде «Теплый дом» Снегурочкой и поздравляет детей перед Новым годом.



