Награды — защитникам Отечества

«Мы гордимся героическими страницами нашей истории, великими
подвигами старших поколений и конечно возлагаем надежды на поколение
подрастающее», — сказал губернатор Александр Дрозденко.
Он отметил, что уже нельзя считать 23 февраля только
мужским праздником. «Сегодня в армии служат женщины, которые достойно выполняет
служебный долг наравне с мужчинами. Защитник Отечества — это широкое понятие», — отметил Александр
Дрозденко.
Глава региона выразил слова особой признательности
ветеранам, за то, что они остаются в строю и передают молодежи патриотизм и
любовь к Родине.
«В этом году мы отмечаем 800-летие святого князя
Александра Невского, который посвятил себя ратному и духовному служению
Отечеству. Хочу ещё раз напомнить его слова
— Бог не в силе, а в правде. Чувствуя в себе силу, мы можем отстаивать правду, честь
и достоинство нашей страны.
Глава региона вручил государственные награды
военнослужащим частей, базирующихся на территории Ленинградской области,
поблагодарив их от лица всех жителей Ленинградской области.