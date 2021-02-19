Награды — защитникам Отечества

«Мы гордимся героическими страницами нашей истории, великими подвигами старших поколений и конечно возлагаем надежды на поколение подрастающее», — сказал губернатор Александр Дрозденко.

Он отметил, что уже нельзя считать 23 февраля только мужским праздником. «Сегодня в армии служат женщины, которые достойно выполняет служебный долг наравне с мужчинами. Защитник Отечества — это широкое понятие», — отметил Александр Дрозденко.

Глава региона выразил слова особой признательности ветеранам, за то, что они остаются в строю и передают молодежи патриотизм и любовь к Родине.

«В этом году мы отмечаем 800-летие святого князя Александра Невского, который посвятил себя ратному и духовному служению Отечеству. Хочу ещё раз напомнить его слова — Бог не в силе, а в правде. Чувствуя в себе силу, мы можем отстаивать правду, честь и достоинство нашей страны.

Глава региона вручил государственные награды военнослужащим частей, базирующихся на территории Ленинградской области, поблагодарив их от лица всех жителей Ленинградской области.