Гатчинцы продолжают покорять Олимп

На олимпиаде по биологии первое место
заняли учащийся 10-ого класса Гатчинской гимназии «Апекс» Матвей Киселев и 9-классник
Егор Ермошин из Гатчинского лицея № 3.
Победителями олимпиады по астрономии стали
воспитанники Гатчинского лицея № 3: ученик 9-го класса Сергей Кузьмин и
выпускник Илья Шульгин.
Победителем олимпиады по праву стал
ученица 10-го класса Гатчинской школы № 9 Полина Жиганова.
На олимпиаде по истории
первое место занял учащийся 10-го класса Гатчинской школы № 2 Алексей Белов.
Победительницей регионального
этапа олимпиады имени Леонардо Эйлера по математике стала ученица 8-го класса Гатчинского
лицея № 3 Валентина Валькова. Другой лицеист – ученик 7-го класса Александр Сологуб
стал лучшим на олимпиаде имени Дж.К.Максвелла по физике.
Среди призеров олимпиады
по физике – 11-классник Вырицкой школы № 1 Александр Иванов, 10-классники
Валерий Еронин из Сиверской гимназии и Сергей Дзюба из Гатчинского лицея № 3,
9-классники Никита Киселёв, Федор Кирьянов и Сергей Кузьмин из Гатчинского
лицея № 3.
В число призеров
олимпиады по ОБЖ вошли выпускник Гатчинской школы № 2 Денис Дальнов, ученик 10-го
класса Гатчинской школы № 1 Артем Трушанов, ученица 9-го класса Веревской школы
Арина Родина.
Ученик 9-го класса Гатчинского
лицея № 3 Никита Киселев вошел в число призеров олимпиады по астрономии.
На олимпиаде по биологии
призерами стали 9-классники Антон Мансуров (Гатчинский лицей № 3), Мария
Овчинникова (Гатчинский лицей № 3), София Чеснокова (Гатчинская школа № 9), Давид
Мусаелян (Большеколпанская школа) и ученик 10-го класса Сергей Дзюба (Гатчинский
лицей № 3).
В число призеров
олимпиады по экономике вошли 9-классница Екатерина Кузькина (Гатчинский лицей №
3) и ученик 10-го класса Гатчинской школы № 4 Даниил Плюсов.
На олимпиаде по обществознанию призерами
стали ученики 9-го класса Лев Кожевников (Гатчинский лицей № 3) и Кристина
Иванова (Коммунарская школа № 1), ученики 10-го класса Алексей Белов (Гатчинская
школа № 2) и Валерия Румянцева (Гатчинская школа № 9), а также выпускница
Сусанинской школы Ульяна Грибова.
Призерами олимпиады по экологии названы
ученица 9-го класса София Чеснокова (Гатчинская школа № 9), 10-классники Анастасия
Арсеньева (Гатчинская школа № 2) и Матвей Киселев (Гатчинская гимназия «Апекс»),
выпускники Нонна Гаврикова (Гатчинская школа № 2) и Полина Мотовичева (Гатчинская
школа № 9).
Призерами олимпиады по праву стали 9-классники
Сиверской гимназии Максим Степанов и Валерий Назаров, ученики 10-го класса Константин
Бородин (Гатчинский лицей № 3), Артем Трушанов (Гатчинская школа № 1), Дарья
Диденко (Сиверская гимназия), а также выпускник Вырицкой школы № 1 Александр
Рабко.