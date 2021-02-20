Гатчинцы продолжают покорять Олимп

На олимпиаде по биологии первое место заняли учащийся 10-ого класса Гатчинской гимназии «Апекс» Матвей Киселев и 9-классник Егор Ермошин из Гатчинского лицея № 3.

Победителями олимпиады по астрономии стали воспитанники Гатчинского лицея № 3: ученик 9-го класса Сергей Кузьмин и выпускник Илья Шульгин.

Победителем олимпиады по праву стал ученица 10-го класса Гатчинской школы № 9 Полина Жиганова.

На олимпиаде по истории первое место занял учащийся 10-го класса Гатчинской школы № 2 Алексей Белов.

Победительницей регионального этапа олимпиады имени Леонардо Эйлера по математике стала ученица 8-го класса Гатчинского лицея № 3 Валентина Валькова. Другой лицеист – ученик 7-го класса Александр Сологуб стал лучшим на олимпиаде имени Дж.К.Максвелла по физике.

Среди призеров олимпиады по физике – 11-классник Вырицкой школы № 1 Александр Иванов, 10-классники Валерий Еронин из Сиверской гимназии и Сергей Дзюба из Гатчинского лицея № 3, 9-классники Никита Киселёв, Федор Кирьянов и Сергей Кузьмин из Гатчинского лицея № 3.

В число призеров олимпиады по ОБЖ вошли выпускник Гатчинской школы № 2 Денис Дальнов, ученик 10-го класса Гатчинской школы № 1 Артем Трушанов, ученица 9-го класса Веревской школы Арина Родина.

Ученик 9-го класса Гатчинского лицея № 3 Никита Киселев вошел в число призеров олимпиады по астрономии.

На олимпиаде по биологии призерами стали 9-классники Антон Мансуров (Гатчинский лицей № 3), Мария Овчинникова (Гатчинский лицей № 3), София Чеснокова (Гатчинская школа № 9), Давид Мусаелян (Большеколпанская школа) и ученик 10-го класса Сергей Дзюба (Гатчинский лицей № 3).

В число призеров олимпиады по экономике вошли 9-классница Екатерина Кузькина (Гатчинский лицей № 3) и ученик 10-го класса Гатчинской школы № 4 Даниил Плюсов.

На олимпиаде по обществознанию призерами стали ученики 9-го класса Лев Кожевников (Гатчинский лицей № 3) и Кристина Иванова (Коммунарская школа № 1), ученики 10-го класса Алексей Белов (Гатчинская школа № 2) и Валерия Румянцева (Гатчинская школа № 9), а также выпускница Сусанинской школы Ульяна Грибова.

Призерами олимпиады по экологии названы ученица 9-го класса София Чеснокова (Гатчинская школа № 9), 10-классники Анастасия Арсеньева (Гатчинская школа № 2) и Матвей Киселев (Гатчинская гимназия «Апекс»), выпускники Нонна Гаврикова (Гатчинская школа № 2) и Полина Мотовичева (Гатчинская школа № 9).

Призерами олимпиады по праву стали 9-классники Сиверской гимназии Максим Степанов и Валерий Назаров, ученики 10-го класса Константин Бородин (Гатчинский лицей № 3), Артем Трушанов (Гатчинская школа № 1), Дарья Диденко (Сиверская гимназия), а также выпускник Вырицкой школы № 1 Александр Рабко.



