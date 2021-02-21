«Олимпия»: как всегда - на высоте!

«Олимпия»: как всегда - на высоте!

Ансамбль спортивного бального танца «Олимпия» вернулся с заслуженной победой с открытого фестиваля детских и юношеских хореографических коллективов «Шире круг- 2021».

Рубрики : Культура     21 Feb 2021

Стильные костюмы, безукоризненный макияж, идеальные прически и, конечно же, высокий профессионализм - визитная карточка «Олимпии». Отточенное мастерство не оставило равнодушным жюри. Диплом лауреата 1 степени был вручен «Олимпии» (старшая группа, 16-21 год) в номинации «бальный танец».

Поздравляем ребят, руководителя коллектива Владимира Карпунина, хореографов Людмилу Карпунину и Марину Карпунину с достойным выступлением на фестивале. Это прекрасный стимул, колоссальный опыт для достижения новых целей, одна из которых - войти в состав сборной России по формейшн, командному соревнованию по спортивным танцам среди ансамблей.


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