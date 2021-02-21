«Олимпия»: как всегда - на высоте!

Стильные костюмы, безукоризненный
макияж, идеальные прически и, конечно же, высокий профессионализм - визитная
карточка «Олимпии». Отточенное мастерство не оставило равнодушным жюри. Диплом
лауреата 1 степени был вручен «Олимпии» (старшая группа, 16-21 год) в номинации
«бальный танец».
Поздравляем ребят, руководителя
коллектива Владимира Карпунина, хореографов Людмилу Карпунину и Марину
Карпунину с достойным выступлением на фестивале. Это прекрасный стимул,
колоссальный опыт для достижения новых целей, одна из которых - войти в состав
сборной России по формейшн, командному соревнованию по спортивным танцам среди ансамблей.