Почётному работнику здравоохранения - быть

Проект закона разработан для поощрения ленинградских медиков. Законопроект предусматривает присвоение нового почетного звания врачам, медсестрам, другим работникам системы здравоохранения Ленинградской области, проявившим особое профессиональное мастерство, пользующимся авторитетом и уважением у населения и получившим признание профессионального сообщества, за личные заслуги в оказании гражданам медицинской помощи, сохранении жизни и здоровья граждан.

Согласно законопроекту почетное звание ежегодно может присваиваться не более чем трем лицам. Удостоенному почетного звания выдаются удостоверение и нагрудный знак, а также выплачивается единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области. Почетное звание присваивается медработникам, проработавшим в медицинских организациях не менее 25 лет, из них не менее 20 лет в медорганизациях Ленинградской области.

Областные парламентарии на состоявшемся 24 февраля заседании Законодательного собрания приняли данный законопроект во втором и третьем чтениях, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области.





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