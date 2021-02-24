Почётному работнику здравоохранения - быть

Почётному работнику здравоохранения - быть

Инициированный депутатами Михаилом Макаровым, Олегом Петровым, Дмитрием Пуляевским и Александром проект областного закона «О по-четном звании Ленинградской области «Почетный работник здравоохранения Ленинградской области» принят Законодательным собранием 47 региона.

Рубрики : Общество     24 Feb 2021

Проект закона разработан для поощрения ленинградских медиков. Законопроект предусматривает присвоение нового почетного звания врачам, медсестрам, другим работникам системы здравоохранения Ленинградской области, проявившим особое профессиональное мастерство, пользующимся авторитетом и уважением у населения и получившим признание профессионального сообщества, за личные заслуги в оказании гражданам медицинской помощи, сохранении жизни и здоровья граждан.

Согласно законопроекту почетное звание ежегодно может присваиваться не более чем трем лицам. Удостоенному почетного звания выдаются удостоверение и нагрудный знак, а также выплачивается единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области. Почетное звание присваивается медработникам, проработавшим в медицинских организациях не менее 25 лет, из них не менее 20 лет в медорганизациях Ленинградской области.

Областные парламентарии на состоявшемся 24 февраля заседании Законодательного собрания приняли данный законопроект во втором и третьем чтениях, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области.


Фото pixabay.com

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