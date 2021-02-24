Почётному работнику здравоохранения - быть

Проект закона разработан
для поощрения ленинградских медиков. Законопроект предусматривает присвоение
нового почетного звания врачам, медсестрам, другим работникам системы
здравоохранения Ленинградской области, проявившим особое профессиональное
мастерство, пользующимся авторитетом и уважением у населения и получившим
признание профессионального сообщества, за личные заслуги в оказании гражданам
медицинской помощи, сохранении жизни и здоровья граждан.
Согласно законопроекту
почетное звание ежегодно может присваиваться не более чем трем лицам.
Удостоенному почетного звания выдаются удостоверение и нагрудный знак, а также
выплачивается единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей за счет
средств областного бюджета Ленинградской области. Почетное звание присваивается
медработникам, проработавшим в медицинских организациях не менее 25 лет, из них
не менее 20 лет в медорганизациях Ленинградской области.
Областные парламентарии
на состоявшемся 24 февраля заседании Законодательного собрания приняли данный
законопроект во втором и третьем чтениях, сообщает пресс-служба
Законодательного собрания Ленинградской области.
Фото pixabay.com