Назови свой родной язык на переписи населения

В ходе переписи у населения
поинтересуются не только владением определенными языками, но и активностью
использования в повседневной жизни. Так, при положительном ответе на вопрос:
«Владеете ли Вы русским языком?» (№10 в переписном листе) респонденту будет
задан дополнительный вопрос: «Используете ли Вы его в повседневной жизни?». В
обоих случаях будет предложено два варианта ответа — «да» или «нет».
Следующий вопрос — №11 — «Какими
иными языками Вы владеете?». Здесь респондент может назвать до трех вариантов языков:
они записываются в свободные ячейки — это делает переписчик со слов респондента
или сам участник переписи на портале Госуслуг. Ниже можно дополнительно сообщить
о владении жестовым языком глухих.
В общей сложности на вопрос №11
можно дать четыре ответа. Что важно — по каждому указанному языку участник
переписи может дать уточнение в ответе на следующий вопрос: «Какие из них
используете в повседневной жизни?»
Вопрос №12 в переписном листе —
«Ваш родной язык». Здесь участник переписи вправе назвать любой язык, который
считает родным, даже если он не был отмечен выше.
Таким образом, в статистике
будет учитываться важная информация о знании и активности использования языка,
который респондент считает для себя родным.
Эти данные позволят оценить
эффективность образовательных программ, степень потребности в национальных
школах, а также определить приоритетные направления поддержки культурных
инициатив. Полученная информация о языках будет
способствовать сохранению и поддержке этнокультурного и языкового многообразия
— это важнейший фактор укрепления общероссийского единства.
Сами переписные листы
заполняются только на русском языке, а вот вспомогательные документы будут
переведены на шесть национальных языков, а также четыре иностранных —
английский, китайский, корейский и узбекский. Это будет своего рода подсказка,
где вопросы переписного листа дублируются на иностранном языке, а также
приведены правила заполнения. В случае опроса лиц, не знающих русского языка,
переписчик укажет в документе респонденту нужную строчку, а последний в
переводной части — вариант ответа. Затем переписчик, ориентируясь на
русскоязычную версию, занесет этот ответ в переписной лист.
В отдельных субъектах Российской
Федерации, где традиционно много временно-пребывающих на территории страны, к
работе на переписи будут привлекаться переводчики.
Электронные переписные листы на
портале gosuslugi.ru будут также переводиться на указанные языки. Пользователь
перед заполнением сможет выбрать один из них, а также воспользоваться
всплывающими подсказками, которые будут у каждого заполняемого поля.