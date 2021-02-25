Социальные предприниматели Ленинградской области могут получить гранты на реализацию бизнес проекта

Чтобы такая поддержка стала доступной, необходимо иметь статус социального предприятия и состоять в перечне социальных предприятий. В этом случае можно претендовать на получение в 3-4 квартале текущего года грантов.

Подать документы для вступления в перечень необходимо до 1 мая 2021 года. Еще одно условие - нужно защитить проект, на который предприниматель хочет получить грант. Кроме того, предпринимателю необходимо пройти обучение для формирования плана развития организации. Если же организация участвовала в акселерационной программе Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) не позднее 1 календарного года на дату подачи заявки и имеет актуальный бизнес-план и финансовую модель своей деятельности на период до 2022-2023 года, то прохождение повторного обучения не требуется.

«В прошлом году впервые в России начали формировать перечень социальных предприятий, куда вошел бизнес из сфер культуры, образования, социальных услуг, здравоохранения, помощи детям и вовлечения в занятость социально уязвимых категорий населения. Первая задача государства была понять, какие социальные предприятия нуждаются в поддержке, а также какой она должна быть», - комментирует директор ЦИСС Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области София Парсаданян.

В 2020 году в перечень социальных предпринимателей вошли 35 предприятий 47-го региона. Перечень формируется ежегодно, подать заявку на вступление можно в ГКУ «Ленинградский областной Центр поддержки предпринимательства» по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3а. Получить консультацию по вопросам заполнения документов заявки можно в ЦИСС по тел. 8 812 309 46 88 или прислать заявку на предварительную проверку на электронный адрес ciss@813.ru