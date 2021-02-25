Социальные предприниматели Ленинградской области могут получить гранты на реализацию бизнес проекта

Чтобы такая поддержка стала доступной, необходимо иметь статус социального предприятия и состоять в перечне социальных предприятий. В этом случае можно претендовать на получение в 3-4 квартале текущего года грантов.
Подать документы для вступления в перечень необходимо
до 1 мая 2021 года. Еще одно условие - нужно защитить проект, на который
предприниматель хочет получить грант. Кроме того, предпринимателю необходимо
пройти обучение для формирования плана развития организации. Если же
организация участвовала в акселерационной программе Центра инноваций социальной
сферы (ЦИСС) не позднее 1 календарного года на дату подачи заявки и имеет
актуальный бизнес-план и финансовую модель своей деятельности на период до 2022-2023
года, то прохождение повторного обучения не требуется.
«В
прошлом году впервые в России начали формировать перечень социальных
предприятий, куда вошел бизнес из сфер культуры, образования, социальных услуг,
здравоохранения, помощи детям и вовлечения в занятость социально уязвимых категорий
населения. Первая задача государства была понять, какие социальные предприятия
нуждаются в поддержке, а также какой она должна быть», - комментирует директор
ЦИСС Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области София
Парсаданян.