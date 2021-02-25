В Ленинградской области выявлено более 450 поддельных банкнот Банка России

Как сообщает пресс-служба отделения по Ленинградской области Северо-Западного ГУ Банка России, чаще всего мошенники подделывают банкноты номиналом 5000 рублей — на них пришлось почти 88% выявленных фальшивок. На втором месте — подделки номиналом 1000 рублей, таких банкнот за год выявлено 45 штук (10% от общего числа выявленных подделок). Оставшиеся 2% пришлись на банкноты более низких номиналов.

«У банкнот есть защитные признаки, которые можно проверить без специального оборудования, на просвет, на ощупь или изменяя угол зрения. Лучше всего проверять не менее трех признаков подлинности, уделяя особое внимание банкнотам крупных номиналов. Если возникли сомнения, то стоит воспользоваться специальным приложением «Банкноты Банка России», с помощью которого можно ознакомиться с защитными признаками банкнот и научиться их проверять», — советует управляющий отделением по Ленинградской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Григорьев.

Приложение «Банкноты Банка России» регулярно обновляется, теперь приложение может отправлять Push-уведомления с тематическими новостями и дает возможность пользователям оценить его работу.