Вырицкие «Соловушки» – обладатели Гран-при международной премии Art Start

В конкурсе приняли
участие творческие коллективы и отдельные исполнители из разных регионов
России, стран ближнего и дальнего зарубежья, которые получили диплом Гран-при или
диплом лауреата одного из фестивалей творческого проекта Art Start в 2020 году.
Участвовали как
профессиональные коллективы, так и любительские.
Ансамбль «Соловушки» выступил в номинации «Инструментальное творчество» в младшей категории (до 12 лет), на суд строгого жюри были представлены две музыкальные композиции, которые и принесли «Соловушкам» победу.
От всей души поздравляем
коллектив и его руководителя Аллу Мирчевну Зверькову с заслуженной победой!