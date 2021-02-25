Вырицкие «Соловушки» – обладатели Гран-при международной премии Art Start

Вырицкие «Соловушки» – обладатели Гран-при международной премии Art Start

Ансамбль ручных колокольчиков «Соловушки» Вырицкого поселения завоевал Гран-при ежегодной международной премии Art Start, прошедшей в Москве в концертном зале гостиницы «Космос» с 20 по 23 февраля.

Рубрики : Культура     25 Feb 2021

В конкурсе приняли участие творческие коллективы и отдельные исполнители из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, которые получили диплом Гран-при или диплом лауреата одного из фестивалей творческого проекта Art Start в 2020 году.

Участвовали как профессиональные коллективы, так и любительские.
Ансамбль «Соловушки» выступил в номинации «Инструментальное творчество» в младшей категории (до 12 лет), на суд строгого жюри были представлены две музыкальные композиции, которые и принесли «Соловушкам» победу.

От всей души поздравляем коллектив и его руководителя Аллу Мирчевну Зверькову с заслуженной победой!

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