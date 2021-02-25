Вырицкие «Соловушки» – обладатели Гран-при международной премии Art Start

В конкурсе приняли участие творческие коллективы и отдельные исполнители из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, которые получили диплом Гран-при или диплом лауреата одного из фестивалей творческого проекта Art Start в 2020 году.

Участвовали как профессиональные коллективы, так и любительские.

Ансамбль «Соловушки» выступил в номинации «Инструментальное творчество» в младшей категории (до 12 лет), на суд строгого жюри были представлены две музыкальные композиции, которые и принесли «Соловушкам» победу.

От всей души поздравляем коллектив и его руководителя Аллу Мирчевну Зверькову с заслуженной победой!