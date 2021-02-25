Здоровая рыба – в чистой воде

О состоянии здоровья рыб
шла речь 18-го февраля на семинаре, который проходил на базе станции по борьбе
с болезнями животных в Гатчинском районе. Главный специалист Управления
ветеринарии Ленинградской области Виталий Николаевич Ждамиров рассказал
сотрудникам Гатчинской, Волосовской и Ломоносовской ветеринарной службы об
ихтиопатологии и ее роли в ветеринарной и рыбохозяйственной практике.
Рыбий диагноз
Ихтиопатология – это
самостоятельная ветвь науки, которая родилась на стыке ветеринарии, ихтиологии
и рыбоводства и занимается изучением болезней рыб. Этих болезней – великое
множество, они имеют разное происхождение и, зачастую, летальный исход. Многие
завозятся из-за границы вместе с посадочным материалом, например, инфекционный
некроз поджелудочной железы был завезен с икрой из Северной Америки в конце
60-х, фурункулез, цестоды когда-то привезли из Китая, герпесвироз карпа-кои
вообще регистрируется в 28 странах мира.
Карп-кои у нас не
водится, но владельцы частных домов привозят его из-за рубежа, чтобы разводить
в домашних прудах. В итоге от не диагностированного своевременно герпесвироза
гибнет и заморский карп, и местная рыба.
Одна из задач
ихтиопатологии – контроль перевозок посадочного материала: икры и мальков.
Наряду с этим ихтиопатологи обследуют рыбохозяйственные водоемы, предприятия
аквакультуры, расследуют случаи гибели рыбы в естественных водоемах и проводят
оценку ветеринарно-санитарного состояния рыбы и рыбной продукции.
Эпизоотическая ситуация в
мире по вирусным заболеваниям рыб остается напряженной. В 2020 году было
зарегистрировано более 60 очагов возникновения опасных болезней рыб. В
частности, на территории нашего ближайшего соседа – Эстонии было два очага
инфекционного некроза гемопоэтической ткани лососевых: погибло более 65 тонн
радужной форели. Для такой маленькой страны это огромный ущерб. Заболевание
регистрировалось и в Финляндии, и в Карелии, гибель молоди при нем составляет
100%. Норвегия традиционно является очагом гиродактилеза, который в короткий
срок может уничтожить популяцию рыбы.
У рыб – пандемия, у людей – ущерб
В Ленинградской области
растет количество предприятий аквакультуры – в 2020 году их было 67. Объем
продукции по сравнению с 2019 годом вырос на 15%. Выращено более 12 тысяч тонн
рыбы, выловлено во всех районах промысла порядка 25 тысяч тонн. Рыбьи заболевания
несут серьезную угрозу этой промышленности: когда популяция заражается,
аквапредприятия несут колоссальные убытки и даже банкротятся.
На ветеринарную службу
ложится большая ответственность: не допустить ухудшения эпизоотической ситуации
с болезнями рыб. Вся деятельность, связанная с ихтиопатологией, ведется через
Региональный центр эпизоотического и экологического мониторинга акваторий
Ленобласти. Центр был создан для сохранения эпизоотического благополучия в
Ленинградской области, мониторинга ветеринарно-санитарного состояния
предприятий аквакультуры и среды обитания рыбы по гидрохимическим и
экологически показателям. Его филиалы расположены в пяти районах области.
В 2020 году акватории
Ленинградской области были обследованы по девяти показателям. В том числе
брались бактериологические, радиологические и химико-токсикологические пробы.
Положительные результаты показали только паразитологические исследования – 95
на область.
Чистая вода не цветёт
Все знают о таком
явлении, как «цветущая вода», однако не все знают, что ничего хорошего это
цветение не несет – ни для людей, ни для водных обитателей. У Государственной
ветеринарной службы в Год чистой воды много задач. В первую очередь, это
изучение параметров воды акваторий Ленинградской области (с помощью многопараметрического
зонда), проведение эпизоотических и экологических исследований на базе
Регионального центра мониторинга водоемов, в том числе в связи с деятельностью
ООО «Транснефть – Порт Приморск». А, кроме того, планируется создание
специализированной высокотехнологической лаборатории для осуществления
нацпроекта «Чистая вода», одна из целей которого – предотвращение и подавление
«цветения» водоемов.
Плотный ярко-зеленый
покров, который появляется на поверхности озер, водохранилищ и прудов, – это не
что иное, как сине-зеленые водоросли. Они «расцветают», когда в воде происходит
интенсивное развитие цианобактерий, что значительно ухудшает качество воды, а
порою делает ее непригодной для использования: это небезопасно для здоровья
населения.
Помочь в борьбе с этой
угрозой может существующий в природе механизм аллелопатии, когда одни растения
при помощи своих метаболитов-аллелохемиков подавляют развитие конкурентов.
Исследование воды –
важный вопрос для рыбоводства, поскольку проблемы могут возникать не из-за
возбудителей заболеваний, а оттого, что среда обитания по гидрохимическим и
экологическим показателям не подходит конкретному виду рыб.
Вскрытие показало: плотва была здорова
После доклада и
презентации участники семинара отправились в испытательную лабораторию станции
по борьбе с болезнями животных Гатчинского района – в поселок Мызу-Ивановку.
Там главный специалист областного Управления ветеринарии Виталий Ждамиров
провел практическое занятие по ихтиопатологическим исследованиям.
Ветеринарам продемонстрировали
методику полного паразитологического вскрытия рыбы. Вскрывали плотву,
выловленную в одном из водоемов Ленинградской области. Процесс оказался
длительным: на одну рыбку ушел целый час. Как пояснил Виталий Николаевич,
данная методика применяется при научных исследованиях. В процессе исследования
под микроскопом изучается каждый орган рыбы. Это делается, в частности, для
определения вида паразитов, обитающих в наших водоемах.
В ежедневной практике
ветврачи используют методику ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы – не столь
детальной. При этом исследуются органы рыбы (мышцы, икра), которые
употребляются в пищу. Именно такой экспертизе подвергается рыба, которая
продается в магазинах и на рынках.
…Вскрытие показало, что в
целом плотва была здорова. Были обнаружены несколько видов паразитов (нематоды,
личинки цестод и дигенетических сосальщиков), которые не представляют опасности
для человека и теплокровных животных. Однако ветеринары предупреждают: перед
употреблением в пищу рыба должна пройти термическую обработку! Потому что
встречаются и возбудители заболеваний, опасные для здоровья человека.
На базе ГБУ ЛО «СББЖ
Гатчинского района» работает ветеринарная лаборатория, которая оказывает
широкий спектр лабораторных услуг по адресу: Гатчинский район, д.
Мыза-Ивановка, ул. Инкубаторная, д. 1, телефон: 8-81371-26651. Коллектив
лаборатории стоит на страже эпизоотического благополучия трех районов
Ленинградской области.