Здоровая рыба – в чистой воде

О состоянии здоровья рыб шла речь 18-го февраля на семинаре, который проходил на базе станции по борьбе с болезнями животных в Гатчинском районе. Главный специалист Управления ветеринарии Ленинградской области Виталий Николаевич Ждамиров рассказал сотрудникам Гатчинской, Волосовской и Ломоносовской ветеринарной службы об ихтиопатологии и ее роли в ветеринарной и рыбохозяйственной практике.

Рыбий диагноз

Ихтиопатология – это самостоятельная ветвь науки, которая родилась на стыке ветеринарии, ихтиологии и рыбоводства и занимается изучением болезней рыб. Этих болезней – великое множество, они имеют разное происхождение и, зачастую, летальный исход. Многие завозятся из-за границы вместе с посадочным материалом, например, инфекционный некроз поджелудочной железы был завезен с икрой из Северной Америки в конце 60-х, фурункулез, цестоды когда-то привезли из Китая, герпесвироз карпа-кои вообще регистрируется в 28 странах мира.

Карп-кои у нас не водится, но владельцы частных домов привозят его из-за рубежа, чтобы разводить в домашних прудах. В итоге от не диагностированного своевременно герпесвироза гибнет и заморский карп, и местная рыба.

Одна из задач ихтиопатологии – контроль перевозок посадочного материала: икры и мальков. Наряду с этим ихтиопатологи обследуют рыбохозяйственные водоемы, предприятия аквакультуры, расследуют случаи гибели рыбы в естественных водоемах и проводят оценку ветеринарно-санитарного состояния рыбы и рыбной продукции.

Эпизоотическая ситуация в мире по вирусным заболеваниям рыб остается напряженной. В 2020 году было зарегистрировано более 60 очагов возникновения опасных болезней рыб. В частности, на территории нашего ближайшего соседа – Эстонии было два очага инфекционного некроза гемопоэтической ткани лососевых: погибло более 65 тонн радужной форели. Для такой маленькой страны это огромный ущерб. Заболевание регистрировалось и в Финляндии, и в Карелии, гибель молоди при нем составляет 100%. Норвегия традиционно является очагом гиродактилеза, который в короткий срок может уничтожить популяцию рыбы.

У рыб – пандемия, у людей – ущерб

В Ленинградской области растет количество предприятий аквакультуры – в 2020 году их было 67. Объем продукции по сравнению с 2019 годом вырос на 15%. Выращено более 12 тысяч тонн рыбы, выловлено во всех районах промысла порядка 25 тысяч тонн. Рыбьи заболевания несут серьезную угрозу этой промышленности: когда популяция заражается, аквапредприятия несут колоссальные убытки и даже банкротятся.

На ветеринарную службу ложится большая ответственность: не допустить ухудшения эпизоотической ситуации с болезнями рыб. Вся деятельность, связанная с ихтиопатологией, ведется через Региональный центр эпизоотического и экологического мониторинга акваторий Ленобласти. Центр был создан для сохранения эпизоотического благополучия в Ленинградской области, мониторинга ветеринарно-санитарного состояния предприятий аквакультуры и среды обитания рыбы по гидрохимическим и экологически показателям. Его филиалы расположены в пяти районах области.

В 2020 году акватории Ленинградской области были обследованы по девяти показателям. В том числе брались бактериологические, радиологические и химико-токсикологические пробы. Положительные результаты показали только паразитологические исследования – 95 на область.

Чистая вода не цветёт

Все знают о таком явлении, как «цветущая вода», однако не все знают, что ничего хорошего это цветение не несет – ни для людей, ни для водных обитателей. У Государственной ветеринарной службы в Год чистой воды много задач. В первую очередь, это изучение параметров воды акваторий Ленинградской области (с помощью многопараметрического зонда), проведение эпизоотических и экологических исследований на базе Регионального центра мониторинга водоемов, в том числе в связи с деятельностью ООО «Транснефть – Порт Приморск». А, кроме того, планируется создание специализированной высокотехнологической лаборатории для осуществления нацпроекта «Чистая вода», одна из целей которого – предотвращение и подавление «цветения» водоемов.

Плотный ярко-зеленый покров, который появляется на поверхности озер, водохранилищ и прудов, – это не что иное, как сине-зеленые водоросли. Они «расцветают», когда в воде происходит интенсивное развитие цианобактерий, что значительно ухудшает качество воды, а порою делает ее непригодной для использования: это небезопасно для здоровья населения.

Помочь в борьбе с этой угрозой может существующий в природе механизм аллелопатии, когда одни растения при помощи своих метаболитов-аллелохемиков подавляют развитие конкурентов.

Исследование воды – важный вопрос для рыбоводства, поскольку проблемы могут возникать не из-за возбудителей заболеваний, а оттого, что среда обитания по гидрохимическим и экологическим показателям не подходит конкретному виду рыб.

Вскрытие показало: плотва была здорова

После доклада и презентации участники семинара отправились в испытательную лабораторию станции по борьбе с болезнями животных Гатчинского района – в поселок Мызу-Ивановку. Там главный специалист областного Управления ветеринарии Виталий Ждамиров провел практическое занятие по ихтиопатологическим исследованиям.

Ветеринарам продемонстрировали методику полного паразитологического вскрытия рыбы. Вскрывали плотву, выловленную в одном из водоемов Ленинградской области. Процесс оказался длительным: на одну рыбку ушел целый час. Как пояснил Виталий Николаевич, данная методика применяется при научных исследованиях. В процессе исследования под микроскопом изучается каждый орган рыбы. Это делается, в частности, для определения вида паразитов, обитающих в наших водоемах.

В ежедневной практике ветврачи используют методику ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы – не столь детальной. При этом исследуются органы рыбы (мышцы, икра), которые употребляются в пищу. Именно такой экспертизе подвергается рыба, которая продается в магазинах и на рынках.

…Вскрытие показало, что в целом плотва была здорова. Были обнаружены несколько видов паразитов (нематоды, личинки цестод и дигенетических сосальщиков), которые не представляют опасности для человека и теплокровных животных. Однако ветеринары предупреждают: перед употреблением в пищу рыба должна пройти термическую обработку! Потому что встречаются и возбудители заболеваний, опасные для здоровья человека.

На базе ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» работает ветеринарная лаборатория, которая оказывает широкий спектр лабораторных услуг по адресу: Гатчинский район, д. Мыза-Ивановка, ул. Инкубаторная, д. 1, телефон: 8-81371-26651. Коллектив лаборатории стоит на страже эпизоотического благополучия трех районов Ленинградской области.



