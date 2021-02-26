Александр Дрозденко – лучший губернатор на Северо-Западе

Центр информационных
коммуникаций «Рейтинг» опубликовал результаты исследования, который стал
очередным Национальным рейтингом губернаторов за январь-февраль 2021 года.
Согласно приведённым
данным, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по-прежнему
занимает лидирующие строчки в сводной таблице по главам российских регионов: по
экспертным оценкам он существенно обошёл своих коллег на Северо-Западе.
Среди лидеров
исследования - Рустам Минниханов (Республика Татарстан), Сергей Собянин (Москва),
Ахмат Кадыров (Чеченская Республика) и другие.
Важно отметить, что,
согласно применяемой методике, эксперты Национального рейтинга губернаторов
являются представителями максимально широкого спектра профессиональной и
социальной принадлежности.
Ключевым критерием оценки
деятельности руководителей субъектов Российской Федерации является такой
показатель, как доверие жителей региона к власти, что неизменно демонстрирует
Ленинградская область. Об этом свидетельствуют и результаты голосования на выборах губернатора области.