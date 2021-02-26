Александр Дрозденко – лучший губернатор на Северо-Западе

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал результаты исследования, который стал очередным Национальным рейтингом губернаторов за январь-февраль 2021 года.

Согласно приведённым данным, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по-прежнему занимает лидирующие строчки в сводной таблице по главам российских регионов: по экспертным оценкам он существенно обошёл своих коллег на Северо-Западе.

Среди лидеров исследования - Рустам Минниханов (Республика Татарстан), Сергей Собянин (Москва), Ахмат Кадыров (Чеченская Республика) и другие.

Важно отметить, что, согласно применяемой методике, эксперты Национального рейтинга губернаторов являются представителями максимально широкого спектра профессиональной и социальной принадлежности.

Ключевым критерием оценки деятельности руководителей субъектов Российской Федерации является такой показатель, как доверие жителей региона к власти, что неизменно демонстрирует Ленинградская область. Об этом свидетельствуют и результаты голосования на выборах губернатора области.