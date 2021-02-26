Алиментщицу трудоустроили по уголовной статье

5-го февраля Гатчинский городской суд рассмотрел дело
38-летней Марии У., обвиняемой по части 1 статьи 157 УК РФ: неоднократная
неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей. На момент суда
непрерывная алиментная задолженность составила 73 тысячи рублей.
Гражданка У. проживает в Гатчинском районе. Не
замужем, не трудоустроена, образование – неполное среднее. У нее три дочери.
Старшей – пятнадцать, средней – тринадцать, младшей – три года. В отношении
всех троих она лишена родительских прав. Отцы у старших девочек и маленькой –
разные.
В декабре 2019 года Гатчинский суд вынес решение о
том, что Мария У. обязана выплачивать алименты в пользу и на содержание
несовершеннолетних детей, ибо лишают родительских прав, но не обязанностей.
Начиная с июля 2019-го и до совершеннолетия дочерей мать должна была ежемесячно
платить на них половину всех видов своего дохода. Но то ли доходов не было, то
ли забыла родительница о возложенной на нее обязанности, только денег на
содержание детей так и не поступило.
В январе прошлого года Гатчинским районным отделом
службы судебных приставов было возбуждено три исполнительных производства о
взыскании с гражданки У. алиментов по решению суда. В июне все три производства
объединили в одно.
За неуплату без уважительных причин и нарушение
решения суда мать-лишенка была привлечена к административной ответственности по
части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ и подвергнута административному наказанию в виде
обязательных работ на 80 часов. После этого, достоверно зная о своей
обязанности платить алименты, будучи подвергнутой административному наказанию,
действуя умышленно, Мария У. вновь уклонилась от уплаты денег на детей.
Физически здоровая и трудоспособная, не имеющая противопоказаний к труду и
уважительных причин для освобождения от алиментов, гражданка У. самостоятельных
попыток официально трудоустроиться не предпринимала, в службу занятости
населения за помощью в трудоустройстве не обращалась, в качестве безработной не
регистрировалась. Задолженность перевалила за 70 тысяч, алиментщицу привлекли к
уголовной ответственности.
На суде гражданка У. согласилась в предъявленным ей
обвинением: вину в совершении преступления признала полностью. Суд учел это
обстоятельство, а также раскаяние подсудимой и наличие у нее тяжкого
хронического заболевания. Притом, что на учетах у нарколога и психиатра женщина
не состоит, по месту регистрации характеризуется удовлетворительно.
Гатчинский городской суд признал Мирю У. виновной и
назначил ей наказание в виде исправительных работ на шесть месяцев с удержанием
в доход государства 5% из заработной платы осужденной.
Вот и трудоустроилась…
Информация предоставлена Гатчинской городской
прокуратурой