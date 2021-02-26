Алиментщицу трудоустроили по уголовной статье

5-го февраля Гатчинский городской суд рассмотрел дело 38-летней Марии У., обвиняемой по части 1 статьи 157 УК РФ: неоднократная неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей. На момент суда непрерывная алиментная задолженность составила 73 тысячи рублей.

Гражданка У. проживает в Гатчинском районе. Не замужем, не трудоустроена, образование – неполное среднее. У нее три дочери. Старшей – пятнадцать, средней – тринадцать, младшей – три года. В отношении всех троих она лишена родительских прав. Отцы у старших девочек и маленькой – разные.

В декабре 2019 года Гатчинский суд вынес решение о том, что Мария У. обязана выплачивать алименты в пользу и на содержание несовершеннолетних детей, ибо лишают родительских прав, но не обязанностей. Начиная с июля 2019-го и до совершеннолетия дочерей мать должна была ежемесячно платить на них половину всех видов своего дохода. Но то ли доходов не было, то ли забыла родительница о возложенной на нее обязанности, только денег на содержание детей так и не поступило.

В январе прошлого года Гатчинским районным отделом службы судебных приставов было возбуждено три исполнительных производства о взыскании с гражданки У. алиментов по решению суда. В июне все три производства объединили в одно.

За неуплату без уважительных причин и нарушение решения суда мать-лишенка была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ и подвергнута административному наказанию в виде обязательных работ на 80 часов. После этого, достоверно зная о своей обязанности платить алименты, будучи подвергнутой административному наказанию, действуя умышленно, Мария У. вновь уклонилась от уплаты денег на детей. Физически здоровая и трудоспособная, не имеющая противопоказаний к труду и уважительных причин для освобождения от алиментов, гражданка У. самостоятельных попыток официально трудоустроиться не предпринимала, в службу занятости населения за помощью в трудоустройстве не обращалась, в качестве безработной не регистрировалась. Задолженность перевалила за 70 тысяч, алиментщицу привлекли к уголовной ответственности.

На суде гражданка У. согласилась в предъявленным ей обвинением: вину в совершении преступления признала полностью. Суд учел это обстоятельство, а также раскаяние подсудимой и наличие у нее тяжкого хронического заболевания. Притом, что на учетах у нарколога и психиатра женщина не состоит, по месту регистрации характеризуется удовлетворительно.

Гатчинский городской суд признал Мирю У. виновной и назначил ей наказание в виде исправительных работ на шесть месяцев с удержанием в доход государства 5% из заработной платы осужденной.

Вот и трудоустроилась…





Информация предоставлена Гатчинской городской прокуратурой