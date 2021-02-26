Аварийные службы Гатчины переключились на оттепель

Аварийные службы Гатчины переключились на оттепель

После обильных снегопадов в Гатчину пришла оттепель. Коммунальным и жилищным службам пришлось оперативно перестроиться с уборки и вывоза снега на обработку гололеда и откачку талой воды. В работе задействованы все силы и средства МУП «Водоканал» и УБДХ.

Рубрики : ЖКХ     26 Feb 2021

По информации комитета ЖКХ Гатчинского района, с 20 февраля коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, по 12 часов в смену. От гололеда городские улицы обрабатываются песко-соляной смесью.

Сейчас основана проблема – это подтопление в связи с таянием снега. В настоящий момент силы брошены на откачку талой воды во дворах, которая может затопить подвалы многоквартирных домов. Также службы прочищают городские водопропускные трубы.

По прогнозам синоптиков, «весенняя» погода сохранится до середины следующей недели.

Откачка талой воды производится по адресам:

Дворы: проспект 25 Октября, 65, 63, 52, ул. Радищева, 12, пер. Солнечный, 12, 1, 2, 3, 4, ул. Карла Маркса, 14 (1 подъезд), ул. Лейтенанта Шмидта, 4, ул. Рощинская, 13, 1А (перед домом), ул. Академика Константинова, 9.

Дороги: ул. Достоевского от Чехова до Володарского, Чехова/Рощинская, между проспектом 25 Октября, 71 и МУП "Водоканал", Генерала Кныша/Авиатриссы Зверевой, ул. Чехова 4.

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