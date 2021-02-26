Первый семинар библиотекарей Гатчинского района

Директор библиотеки Е.Л. Бабий поблагодарила администрацию поселения за высокий уровень развития библиотек. Гости с удовольствием посетили Сяськелевскую библиотеку, узнали, как работали специалисты в период пандемии.

Интригу внесла старуха Шапокляк, которая прочитала объявление на «бегущей строке» и явилась на семинар, думая, что пришла на концерт. Но и концертные номера тоже были. Студия эстрадного танца «Созвездие», юные вокалисты детской школы искусств и Татьяна ВИМ подарили гостям замечательный творческий подарок.

Далее библиотекари отправились в Жабино, где посетили Жабинскую библиотеку и храм святой Ксении Петербургской, послушали небольшой рассказ о самой старинной деревне Сяськелевского поселения.