Первый семинар библиотекарей Гатчинского района

Первый семинар библиотекарей Гатчинского района

25-го февраля впервые профессиональное сообщество библиотекарей Гатчинского района провело свой семинар на базе библиотек Сяськелевского поселения. Организатор семинара – межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С.Пушкина.

Рубрики : Культура     26 Feb 2021

Директор библиотеки Е.Л. Бабий поблагодарила администрацию поселения за высокий уровень развития библиотек. Гости с удовольствием посетили Сяськелевскую библиотеку, узнали, как работали специалисты в период пандемии.

Интригу внесла старуха Шапокляк, которая прочитала объявление на «бегущей строке» и явилась на семинар, думая, что пришла на концерт. Но и концертные номера тоже были. Студия эстрадного танца «Созвездие», юные вокалисты детской школы искусств и Татьяна ВИМ подарили гостям замечательный творческий подарок.

Далее библиотекари отправились в Жабино, где посетили Жабинскую библиотеку и храм святой Ксении Петербургской, послушали небольшой рассказ о самой старинной деревне Сяськелевского поселения.

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