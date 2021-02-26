Первый семинар библиотекарей Гатчинского района

Директор библиотеки Е.Л.
Бабий поблагодарила администрацию поселения за высокий уровень развития
библиотек. Гости с удовольствием посетили Сяськелевскую библиотеку, узнали, как
работали специалисты в период пандемии.
Интригу внесла старуха
Шапокляк, которая прочитала объявление на «бегущей строке» и явилась на
семинар, думая, что пришла на концерт. Но и концертные номера тоже были. Студия
эстрадного танца «Созвездие», юные вокалисты детской школы искусств и Татьяна
ВИМ подарили гостям замечательный творческий подарок.
Далее библиотекари
отправились в Жабино, где посетили Жабинскую библиотеку и храм святой Ксении
Петербургской, послушали небольшой рассказ о самой старинной деревне
Сяськелевского поселения.