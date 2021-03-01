«Без кошек нет избы»

Кошки появились около 40 миллионов лет назад. Интересно, что доисторические кошки мало изменились по сравнению с другими видами животных: в ходе эволюции увеличились размеры мозга, мордочка стала короче, конечности чуть длиннее. Примерно 140 тыс. лет назад появилась степная кошка – один из подвидов лесного дикого кота. Степная, африканская или пятнистая кошка по сей день обитает в пустынных, горных и степных районах Азии, Африки, Индии, Казахстана и Закавказья. Первые описания этих животных есть в документах, датируемых одиннадцатым веком.

В Россию кошки попали очень просто – в нашу страну их привезли иностранные мореплаватели и продавали за огромные деньги. Долгое время на Руси кошки были очень дорогие, поэтому позволить их себе мог далеко не каждый. В Казани было принято высаживать самых холеных котов в витринах купеческих лавок: упитанность животного должна была показать, что дела у его хозяина идут наилучшим образом. Именно казанские коты были привезены по указу императрицы Елизаветы Петровны в Петербург для охраны покоев от мышей и крыс. Их потомки до сих пор состоят на службе в Эрмитаже и берегут музейное имущество от грызунов.

В выставке принимают участие наши читатели Галина Павлова и Елена Плугова. Они с радостью предоставили из своих коллекций статуэтки, некоторые из которых бережно хранили на протяжении десятилетий.

Коллекция Елены никого не оставит равнодушным! Она состоит из статуэток кошек с очаровательными мордочками, изготовленными из шамота. Их делают в Авторской мастерской Ю.В. Стукалова. Шамот – это обожженная до спекания глина, крупнозернистая разновидность керамики. Ангобная роспись на статуэтках – это подглазурная роспись глиной по глине, декорирование керамического изделия при помощи натуральных красок, изготовленных на основе белой или цветных глин. Ангобные краски хороши тем, что совершенно нетоксичны. Ангобы изготавливаются из пигментов (особых красящих веществ) и жидкой глины. Такие краски ровно ложатся на керамическую поверхность, а после обжига приобретают очень красивые, сочные и яркие цвета.

Статуэтки из замечательной коллекции Галины Павловой привезены из Египта. А ведь именно в Египте и началось шествие кошки по миру, там и зародился культ кошачьих, там их обожествляли. Прекрасные гепарды, которых вы можете увидеть на выставке, как живые, мягкой поступью крадутся на охоте…

А кошка-копилка приехала к нам из Израиля. На выставке также представлена антикварная дореволюционная открытка, на которой собачка рисует кошечку.

Книги, которые вы можете увидеть на выставке, расскажут многое о том, как приручить кошку, или как создать ей наилучшие условия для жизни. В книгах можно подробно узнать про породы кошек и азах дрессировки. Семейство кошачьих очень любимо большей частью населения нашей планеты.

А знаете ли вы, что в оригинальной версии «Золушки» добрая фея являлась кошкой? А свободолюбивого кота греки сделали символом знаменитого восстания Спартака.

Благодаря кошке был открыт химический элемент йод. Любимица своего хозяина-учёного просто вскочила на стол и перемешала ингредиенты. Известный физик Исаак Ньютон так уважал свою кошку, что изобрёл для неё специальную дверь.

Инициатива отмечать Международный день кошек 1 марта в России принадлежит Московскому музею кошки, а также редакции журнала «Кот и пёс». Идею определить один день в году для праздника домашних любимцев подсказали владельцы и любители этих удивительных животных. Во всем мире празднуют этот день, так, американцы проявляют повышенную заботу о своих любимцах 29 октября, японцы – 22 февраля, а международный фонд Animal Welfare инициировал дату 8 августа.

Музей кошки был создан в 1993 году в Москве. Со дня его основания и до нашего времени посетителям демонстрируют произведения искусства, связанные с этими животными.

Если вы любите котиков, то наша выставка придется вам по душе — более десятка разнообразных представителей кошачьего народа из России, Великобритании, Египта и Финляндии заняли свое место на полках.

Мы любим своих прекрасных и загадочных домашних животных.

По многочисленным просьбам, выставка продлится до конца марта.

Когда твоя кошка откроет глаза,

В них солнце войдёт, как в окошко.

Когда твоя кошка закроет глаза,

Свет солнца останется в кошке.

Недаром в ночной темноте, говорят,

Кошачьи глаза, как два солнца, горят!

А. Мовшович



