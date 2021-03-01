Ленинградское сельское хозяйство ставит рекорды

Компания «АгроБалт трейд» производит премиксы (смешенные сухие компоненты), витаминно-минеральные концентраты для комбикормов и продукцию для работы кормопроизводящих заводов. В 2020 году объем производства продукции составил порядка 30 тысяч тонн готовой продукции. Основной рынок ее сбыта – предприятия Северо-Западного, Центрального федеральных округов, а также Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

В ходе экскурсии по предприятию Александр Дрозденко осмотрел построенный в 2019 году один из мощнейших в России заводов по переработке масличных и зерновых культур. Инновационные технологии позволяют раскладывать молекулы крахмала на составляющие, что улучшает усвояемость и снижает себестоимость питания для животных. Эту продукцию Ленинградская область поставляет на комбикормовые заводы России и за рубеж.

- Сегодня в Ленинградской области сельское хозяйство – как хороший спортсмен, который ставит рекорды. По уровню сельского хозяйства мы сравнялись с лучшими странами Европы. И, конечно, нам сегодня уже не хватает стандартного комбикорма: нужен высокий белок, протеин. Логично, что у нас появилось предприятие, которое делает протеиновые добавки к комбикорму, позволяя хозяйствам области и впредь держать высокую планку, - рассказал Александр Дрозденко по итогам экскурсии по предприятию.

Фото А. Баскакова