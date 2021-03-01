Ленинградское сельское хозяйство ставит рекорды

Компания «АгроБалт трейд»
производит премиксы (смешенные сухие компоненты), витаминно-минеральные
концентраты для комбикормов и продукцию для работы кормопроизводящих заводов. В
2020 году объем производства продукции составил порядка 30 тысяч тонн готовой продукции.
Основной рынок ее сбыта – предприятия Северо-Западного, Центрального
федеральных округов, а также Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.
В ходе экскурсии по
предприятию Александр Дрозденко осмотрел построенный в 2019 году один из
мощнейших в России заводов по переработке масличных и зерновых культур.
Инновационные технологии позволяют раскладывать молекулы крахмала на
составляющие, что улучшает усвояемость и снижает себестоимость питания для
животных. Эту продукцию Ленинградская область поставляет на комбикормовые
заводы России и за рубеж.
- Сегодня в Ленинградской области сельское хозяйство – как хороший спортсмен, который ставит рекорды. По уровню сельского хозяйства мы сравнялись с лучшими странами Европы. И, конечно, нам сегодня уже не хватает стандартного комбикорма: нужен высокий белок, протеин. Логично, что у нас появилось предприятие, которое делает протеиновые добавки к комбикорму, позволяя хозяйствам области и впредь держать высокую планку, - рассказал Александр Дрозденко по итогам экскурсии по предприятию.
Фото А. Баскакова