С двух часов дня до часа ночи прошлой пятницы во дворце снималось кино под названием «Кобра». Болливуд больше года искал локацию со старинным подземным ходом, который был бы похож на шотландский. По словам режиссера фильма Аджая Гнанамуту, пересмотрели несколько вариантов и остановились на Гатчине (в прошлом году индийские киношники приезжали сюда).

Наш подземный ход оказался самым шотландским из всех подземных ходов и самым подходящим для съемок: драки, трюки снимались в подземном ходе. Там можно и убегать, и драться. Индийцы поставили в тоннеле свой – красный – свет и снимали главную сцену картины. Какую – не сказали и сотрудников дворца-музея в подземный ход не пустили. Это условия дистрибуции: никто не должен знать, что именно там снимают. В этой сцене играл собственно Викрам – ярчайшая звезда современного Болливуда, исполняющая, естественно, главную роль. В новом фильме Викрам предстанет сразу в восьми различных образах, загримированный до неузнаваемости. Чтобы снять сцену в подземном ходе, артист гримировался три с половиной часа.

В ботанических садах снимали сцену погони в шотландских горах. Там ездили машины, изображавшие английскую полицию. Наши статисты выступали в роли шотландских полицейских – в рубашках с короткими рукавами, несмотря на лежащий кругом снег.

По сюжету, в фильме происходит то ли ограбление британского банка, то ли покушение на королеву. Фабула не разглашается. Съемки уже проводились во Франции, в Англии, теперь ведутся в Петербурге. В составе съемочной группы – больше 200 человек. Фильм выйдет на тамильском языке (один из 22 государственных языков Индии), а потом будет переведен на другие языки, включая английский.

Представители Болливуда очень благодарны Гатчинскому дворцу-музею. Во время съемок Викрам оставил такую запись в книге почетных гостей Гатчинского дворца: «Даже просто прогуляться по этому замку – восхитительно: как будто прыжок прямо в сказку. Это место пропитано историей и романтикой. Спасибо за предоставленную возможность побывать в этом прекрасном мире и времени».



