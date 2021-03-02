О лыжной трассе, гололедице и песке в гатчинском Зверинце

Сейчас парк «Зверинец» - эта территория музея-заповедника «Гатчина». Как нам пояснили в пресс-службе ГМЗ «Гатчина», когда температура воздуха на улице поднялась до +4 градусов и началась гололедица, то основную транзитную пешеходную дорогу, соединяющую через парк микрорайоны Гатчины, посыпали песком, чтобы пенсионеры, мамы с детьми и колясками и просто пешеходы не падали. Другие дорожки в Зверинце не посыпались. Соль и химические реагенты на территории дворцовых парков не используется.

- Посыпали, наверное, чтобы люди не упали. Не посыпали бы, навернулся бы кто, стали бы кричать, что безобразие, что не посыпали. Не представляю, как всем угодить можно в нашем городе. Боюсь, неразрешимая задачка, - пишет в соцсетях Анна.

Для многих любителей спорта дорога от «Торжества» до Мариенбурга – это лыжная трасса. Катаются здесь и весной в плюсовую температуру, поэтому резонанс от посыпки – исключительно негативный.

Что касается лыжного марафона, посвященного 8 Марта, то его проведение и трасса с руководством музея-заповедника согласованы. Теперь лишь погода не подвела.

Андрей Соколов