О лыжной трассе, гололедице и песке в гатчинском Зверинце

Сейчас
парк «Зверинец» - эта территория музея-заповедника «Гатчина». Как нам пояснили
в пресс-службе ГМЗ «Гатчина», когда температура воздуха на улице поднялась до
+4 градусов и началась гололедица, то основную транзитную пешеходную дорогу,
соединяющую через парк микрорайоны Гатчины, посыпали песком, чтобы пенсионеры,
мамы с детьми и колясками и просто пешеходы не падали. Другие дорожки в
Зверинце не посыпались. Соль и химические реагенты на территории дворцовых
парков не используется.
- Посыпали,
наверное, чтобы люди не упали. Не посыпали бы, навернулся бы кто, стали бы
кричать, что безобразие, что не посыпали. Не представляю, как всем угодить
можно в нашем городе. Боюсь, неразрешимая задачка, - пишет в соцсетях Анна.
Для многих
любителей спорта дорога от «Торжества» до Мариенбурга – это лыжная трасса. Катаются здесь и весной в плюсовую
температуру, поэтому резонанс от посыпки – исключительно негативный.
Что касается лыжного
марафона, посвященного 8 Марта, то его проведение и трасса с руководством
музея-заповедника согласованы. Теперь лишь погода не подвела.
Андрей Соколов