О лыжной трассе, гололедице и песке в гатчинском Зверинце

О лыжной трассе, гололедице и песке в гатчинском Зверинце

С приходом весны и появлением гололедицы в парке Зверинец города Гатчины посыпали дорогу от кафе «Торжество» до поляны «Пять дорог» и дальше по прямой до Мариенбурга. Случилось это, пожалуй, впервые. Пешеходы - рады, лыжники - возмущены. Тем более, что идет подготовка к традиционному лыжному марафону, посвященному 8 Марта.

Рубрики : Общество     02 Mar 2021

Сейчас парк «Зверинец» - эта территория музея-заповедника «Гатчина». Как нам пояснили в пресс-службе ГМЗ «Гатчина», когда температура воздуха на улице поднялась до +4 градусов и началась гололедица, то основную транзитную пешеходную дорогу, соединяющую через парк микрорайоны Гатчины, посыпали песком, чтобы пенсионеры, мамы с детьми и колясками и просто пешеходы не падали. Другие дорожки в Зверинце не посыпались. Соль и химические реагенты на территории дворцовых парков не используется.

- Посыпали, наверное, чтобы люди не упали. Не посыпали бы, навернулся бы кто, стали бы кричать, что безобразие, что не посыпали. Не представляю, как всем угодить можно в нашем городе. Боюсь, неразрешимая задачка, - пишет в соцсетях Анна.

Для многих любителей спорта дорога от «Торжества» до Мариенбурга – это лыжная трасса. Катаются здесь и весной в плюсовую температуру, поэтому резонанс от посыпки – исключительно негативный.

Что касается лыжного марафона, посвященного 8 Марта, то его проведение и трасса с руководством музея-заповедника согласованы. Теперь лишь погода не подвела.

Андрей Соколов

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