Хочешь комфорта? Стань волонтёром!

С 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе 47.gorodsreda.ru жители Ленинградской области в онлайн-режиме выберут дизайн-проекты для благоустройства в своем городе.

«Комфортный город отвечает всем потребностям своих горожан, слышит и учитывает их мнение. Платформа будет одним из наиболее эффективных инструментов по выстраиванию взаимодействия между жителями и местными властями. Как можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду, определить направление ее развития, выбрать проекты для реализации», — пояснил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе. В его работе могут принять участие все неравнодушные жители, которым важно, чтобы пространство вокруг было комфортным и удобным.

Задача волонтеров – информирование граждан о проектах благоустройства территорий. Через добровольцев можно будет зарегистрироваться на платформе и проголосовать — для этого нужен номер телефона. Такая поддержка особенно важна для старшего поколения.

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайте www.dobro.ru по ссылке https://dobro.ru/event/10041785 — регистрация завершится 22 марта. С волонтерами свяжутся специалисты Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области. Пока через портал подано 17 заявок.