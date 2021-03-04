Область отмечает подвиг танкиста Зиновия Колобанова

В августе представители
военно-патриотических организаций региона соберутся на Молодежный военно-патриотический
слет, посвященный 80-ой годовщине подвига Зиновия Колобанова. Около 400 человек
в течение двух дней примут участие в спортивных соревнованиях, познакомятся с
историей Красной армии, техникой и вооружением времен Великой Отечественной войны.
Победители спортивных игр станут участниками военной реконструкции танкового
боя, присоединившись к экипажу легендарных танков Победы.
К юбилею знаменательной
даты в Гатчинском районе откроется интерактивная выставка, рассказывающая о
героических подвигах воинов Великой Отечественной войны. Проект состоит из 6
тематических площадок: «На ближних подступах к Ленинграду», «Подвиг
ополченцев-балтийцев», «Боевая броня» – на этой площадке расскажут о подвиге
Зиновия Колобанова, «Оккупация Красногвардейска», «41 стрелковый», «Дорога
домой» – площадка будет посвящена работе поисковых отрядов. Посетители выставки
смогут погрузиться в атмосферу военного времени, попробовать свои силы в роли
командира.
Напомним, 20 августа 1941
года во время Кингисеппско-Лужской оборонительной операции экипаж танка КВ-1 под
командованием Зиновия Колобанова в одном бою подбил из засады 22 танка
противника. Всего же полуротой Колобанова совместно с курсантами пограничного
училища и ополченцами Ленинграда в тот день были подбиты 43 немецких единиц
бронетехники.
Проекты, созданные в
целях сохранения памяти подвига Зиновия Колобанова, стали победителями конкурса
социально ориентированных некоммерческих организаций. Конкурс прошел в феврале
2021 года.