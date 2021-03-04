Область отмечает подвиг танкиста Зиновия Колобанова

В августе представители военно-патриотических организаций региона соберутся на Молодежный военно-патриотический слет, посвященный 80-ой годовщине подвига Зиновия Колобанова. Около 400 человек в течение двух дней примут участие в спортивных соревнованиях, познакомятся с историей Красной армии, техникой и вооружением времен Великой Отечественной войны. Победители спортивных игр станут участниками военной реконструкции танкового боя, присоединившись к экипажу легендарных танков Победы.

К юбилею знаменательной даты в Гатчинском районе откроется интерактивная выставка, рассказывающая о героических подвигах воинов Великой Отечественной войны. Проект состоит из 6 тематических площадок: «На ближних подступах к Ленинграду», «Подвиг ополченцев-балтийцев», «Боевая броня» – на этой площадке расскажут о подвиге Зиновия Колобанова, «Оккупация Красногвардейска», «41 стрелковый», «Дорога домой» – площадка будет посвящена работе поисковых отрядов. Посетители выставки смогут погрузиться в атмосферу военного времени, попробовать свои силы в роли командира.

Напомним, 20 августа 1941 года во время Кингисеппско-Лужской оборонительной операции экипаж танка КВ-1 под командованием Зиновия Колобанова в одном бою подбил из засады 22 танка противника. Всего же полуротой Колобанова совместно с курсантами пограничного училища и ополченцами Ленинграда в тот день были подбиты 43 немецких единиц бронетехники.

Проекты, созданные в целях сохранения памяти подвига Зиновия Колобанова, стали победителями конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций. Конкурс прошел в феврале 2021 года.