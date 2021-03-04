Он строил города

Наум Григорьевич
Грановский родился 3 марта 1941 года в г. Киеве. Вот что рассказывает о своем
детстве сам юбиляр: «Моя биография началась 3 марта в городе Киеве, за 3,5
месяца до начала Великой Отечественной войны Отец, Григорий Михайлович
Грановский, вернулся с войны с Финляндией и работал на небольшом механическом
заводе шлифовщиком. Отцовская семья была большой: мои дед с бабушкой имели 9
детей (7 братьев и 2 сестры). Мать моя, Соня Ниселевна, работала бухгалтером в
районном отделении Киевэнерго. Началась война. Мой отец и четверо старших
братьев были призваны в армию, на оборону Киева. У мамы была очень энергичная
тетка, которая заставила мою бабушку и мать со мной эвакуироваться в Казахстан.
В сентябре фашисты захватили Киев и вскоре объявили, что все евреи должны
собраться в назначенном месте. За последующие три дня 70 тысяч женщин, стариков
и детей были расстреляны в Бабьем Яру. А в оборонительных боях погибли мой отец
и три брата. Так я потерял всю свою многочисленную родню по отцовской линии.
Вернулись мы в Киев в январе 1944 года. В 1948 году пошел в школу»
В 1958 году Наум
Григорьевич окончил школу и поступил в Новочеркасский политехнический институт
Ростовской области. В 1963 году, получив диплом о высшем образовании, был
направлен на строительство Сегежского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в
Карельской АССР. В этом же году женился на девушке, с которой прожил 51,5 год.
«Стройка тогда называлась
комсомольско-молодежной, и ее участниками были местные жители, комсомольские
добровольные отряды и два военно-строительных отряда Ленинградского военного
округа. Работа первых четырех лет в должностях мастера, прораба, начальника
участка дала мне огромный опыт в технологии, организации строительства и
взаимоотношениях с людьми, стала фундаментом всей будущей работы и жизни», -
вспоминает Наум Григорьевич.
В 1967 году из-за частых
простудных заболеваний сына, по рекомендации врачей, семья вынуждена была
уехать из Сегежа в Ленинград, где жили родные жены. Выбрали местом жительства
Гатчину.
Наум Григорьевич поступил
работать мастером в СУ-234 треста № 49, а через год призван на службу в
Советскую Армию по гражданской профессии, и поэтому отработал два года
начальником участка в инженерных войсках Ленинградского военного округа (ЛВО)
по месту жительства.
В 1970 году,
демобилизовавшись из армии, Н.Г, Грановский начал свой трудовой путь на
Гатчинском ДСК. Комбинат стал для него родным на 41 год - до его ликвидации и
передачи объединению «Баррикада», где он отработал свой последний год до выхода
на заслуженный отдых. Уволился в 2012 году 26 октября – день в день, но спустя
42 года после поступления сюда на работу. Таким образом общий трудовой стаж
Наума Григорьевича составил 49 лет.
На ДСК Н.Г. Грановский
работал на разных должностях – от начальника участка, главного диспетчера до
главного инженера строительного производства.
«Комбинат стал для меня
школой, родным домом, - делится Наум Григорьевич. - Гатчинский ДСК - это не
только территория предприятия, его цехи, строения, склады и дороги. Прежде
всего, это люди, которыми ты руководишь, которые руководят тобой или ты
работаешь с ними рядом без прямой зависимости от них, объединенных одной общей
целью и стремлением достичь ее. Такого, работая в трех разных строительных
организациях в течение семи лет (1963-1970 гг.), я не чувствовал, а увидел «без
пафоса» вживую на Гатчинском ДСК. Появилось чувство силы и уверенности в себе,
в коллективе, в умении решать поставленные задачи».
На глазах Наума Григорьевича произошло становление комбината, превращение его в один из крупнейших в регионе по объемам строительства и лучшим по качеству. Он лично участвовал в строительстве жилого квартала в новом городе Славутич на Украине вместо оставленного г. Припять после аварии на Чернобыльской АЭС. «Ленинградский квартал» был высокого уровня качества, в который стремились попасть жить работники Чернобыльской АЭС. А сколько домов возведено при его непосредственном участии по всей Ленинградской области!
За добросовестный труд и
профессионализм он неоднократно награждался высоким наградами, в том числе
правительственными. В 1970 году был награжден юбилейной медалью «За воинскую
доблесть» в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. В 1985 году –
серебряной медалью ВДНХ. В 1988 году - медалью и грамотой ЦК КПУ и СМ Украины
за строительство г. Славутич, в 2003 году – юбилейной медалью «В память
300-летия Санкт-Петербурга», а в 2011 году – юбилейной наградой Федерации
независимых профсоюзов России «100 лет профсоюзам России». В 1995 году ему
присвоено звание «Почетный работник Гатчинского ДСК», а в 2001 году –
Заслуженный строитель России.
Коллеги поздравляют Наума
Григорьевича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, благополучия, мира и
добра!