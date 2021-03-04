Он строил города

Наум Григорьевич Грановский родился 3 марта 1941 года в г. Киеве. Вот что рассказывает о своем детстве сам юбиляр: «Моя биография началась 3 марта в городе Киеве, за 3,5 месяца до начала Великой Отечественной войны Отец, Григорий Михайлович Грановский, вернулся с войны с Финляндией и работал на небольшом механическом заводе шлифовщиком. Отцовская семья была большой: мои дед с бабушкой имели 9 детей (7 братьев и 2 сестры). Мать моя, Соня Ниселевна, работала бухгалтером в районном отделении Киевэнерго. Началась война. Мой отец и четверо старших братьев были призваны в армию, на оборону Киева. У мамы была очень энергичная тетка, которая заставила мою бабушку и мать со мной эвакуироваться в Казахстан. В сентябре фашисты захватили Киев и вскоре объявили, что все евреи должны собраться в назначенном месте. За последующие три дня 70 тысяч женщин, стариков и детей были расстреляны в Бабьем Яру. А в оборонительных боях погибли мой отец и три брата. Так я потерял всю свою многочисленную родню по отцовской линии. Вернулись мы в Киев в январе 1944 года. В 1948 году пошел в школу»

В 1958 году Наум Григорьевич окончил школу и поступил в Новочеркасский политехнический институт Ростовской области. В 1963 году, получив диплом о высшем образовании, был направлен на строительство Сегежского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Карельской АССР. В этом же году женился на девушке, с которой прожил 51,5 год.

«Стройка тогда называлась комсомольско-молодежной, и ее участниками были местные жители, комсомольские добровольные отряды и два военно-строительных отряда Ленинградского военного округа. Работа первых четырех лет в должностях мастера, прораба, начальника участка дала мне огромный опыт в технологии, организации строительства и взаимоотношениях с людьми, стала фундаментом всей будущей работы и жизни», - вспоминает Наум Григорьевич.

В 1967 году из-за частых простудных заболеваний сына, по рекомендации врачей, семья вынуждена была уехать из Сегежа в Ленинград, где жили родные жены. Выбрали местом жительства Гатчину.

Наум Григорьевич поступил работать мастером в СУ-234 треста № 49, а через год призван на службу в Советскую Армию по гражданской профессии, и поэтому отработал два года начальником участка в инженерных войсках Ленинградского военного округа (ЛВО) по месту жительства.

В 1970 году, демобилизовавшись из армии, Н.Г, Грановский начал свой трудовой путь на Гатчинском ДСК. Комбинат стал для него родным на 41 год - до его ликвидации и передачи объединению «Баррикада», где он отработал свой последний год до выхода на заслуженный отдых. Уволился в 2012 году 26 октября – день в день, но спустя 42 года после поступления сюда на работу. Таким образом общий трудовой стаж Наума Григорьевича составил 49 лет.

На ДСК Н.Г. Грановский работал на разных должностях – от начальника участка, главного диспетчера до главного инженера строительного производства.

«Комбинат стал для меня школой, родным домом, - делится Наум Григорьевич. - Гатчинский ДСК - это не только территория предприятия, его цехи, строения, склады и дороги. Прежде всего, это люди, которыми ты руководишь, которые руководят тобой или ты работаешь с ними рядом без прямой зависимости от них, объединенных одной общей целью и стремлением достичь ее. Такого, работая в трех разных строительных организациях в течение семи лет (1963-1970 гг.), я не чувствовал, а увидел «без пафоса» вживую на Гатчинском ДСК. Появилось чувство силы и уверенности в себе, в коллективе, в умении решать поставленные задачи».

На глазах Наума Григорьевича произошло становление комбината, превращение его в один из крупнейших в регионе по объемам строительства и лучшим по качеству. Он лично участвовал в строительстве жилого квартала в новом городе Славутич на Украине вместо оставленного г. Припять после аварии на Чернобыльской АЭС. «Ленинградский квартал» был высокого уровня качества, в который стремились попасть жить работники Чернобыльской АЭС. А сколько домов возведено при его непосредственном участии по всей Ленинградской области!

За добросовестный труд и профессионализм он неоднократно награждался высоким наградами, в том числе правительственными. В 1970 году был награжден юбилейной медалью «За воинскую доблесть» в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. В 1985 году – серебряной медалью ВДНХ. В 1988 году - медалью и грамотой ЦК КПУ и СМ Украины за строительство г. Славутич, в 2003 году – юбилейной медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», а в 2011 году – юбилейной наградой Федерации независимых профсоюзов России «100 лет профсоюзам России». В 1995 году ему присвоено звание «Почетный работник Гатчинского ДСК», а в 2001 году – Заслуженный строитель России.

Коллеги поздравляют Наума Григорьевича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!