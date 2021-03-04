Школьники Ленинградской области поборются за звание лучшего чтеца

Муниципальный тур – последний перед решающим чтецким баттлом. Трое лучших чтецов будут представлять свой город, село или район в региональном этапе крупнейшего литературного проекта страны. Финальный этап и вручение специальных призов победителям в 2021 году впервые состоится на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

В помощь школьникам в подготовке к этому важному состязанию фонд «Живая классика» записал уникальное пособие от педагогов театрального института имени Бориса Щукина. Этот мастер-класс пригодится и выпускникам, которые мечтают поступить в театральные вузы. Видео находится в свободном доступе в официальной группе конкурса: https://vk.com/video-25423332_456240921

В этом году у конкурса «Живая классика» -- юбилей. Самому масштабному проекту страны в области искусства декламации прозы исполняется 10 лет. Ежегодно в нём принимают участие 2,5 миллиона подростков со всего мира. Суперфинал в 2021 году впервые проведут на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, и к юбилею для финалистов готовят специальные призы.

Выступления участников будут оценивать известные журналисты, писатели, актёры и режиссёры. В разные годы в жюри «Живой классики» были: ректор театрального института им. Бориса Щукина, народный артист Евгений Князев, телеведущие Арина Шарапова, Светлана Сорокина и Яна Чурикова, народные артисты РФ Михаил Боярский, Сергей Гармаш, заслуженные артисты России Нонна Гришаева, Наталья Варлей, Александр Олешко, Анатолий Белый и многие другие. В рамках конкурса также запланирована обширная параллельная программа, рассчитанная на широкий круг интересующихся культурой и искусством.