Школьники Ленинградской области поборются за звание лучшего чтеца

Муниципальный тур –
последний перед решающим чтецким баттлом. Трое лучших чтецов будут представлять
свой город, село или район в региональном этапе крупнейшего литературного
проекта страны. Финальный этап и вручение специальных призов победителям в 2021
году впервые состоится на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
В помощь школьникам в
подготовке к этому важному состязанию фонд «Живая классика» записал уникальное
пособие от педагогов театрального института имени Бориса Щукина. Этот
мастер-класс пригодится и выпускникам, которые мечтают поступить в театральные
вузы. Видео находится в свободном доступе в официальной группе конкурса:
https://vk.com/video-25423332_456240921
В этом году у конкурса
«Живая классика» -- юбилей. Самому масштабному проекту страны в области
искусства декламации прозы исполняется 10 лет. Ежегодно в нём принимают участие
2,5 миллиона подростков со всего мира. Суперфинал в 2021 году впервые проведут
на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, и к юбилею для финалистов готовят
специальные призы.
Выступления участников
будут оценивать известные журналисты, писатели, актёры и режиссёры. В разные
годы в жюри «Живой классики» были: ректор театрального института им. Бориса
Щукина, народный артист Евгений Князев, телеведущие Арина Шарапова, Светлана
Сорокина и Яна Чурикова, народные артисты РФ Михаил Боярский, Сергей Гармаш,
заслуженные артисты России Нонна Гришаева, Наталья Варлей, Александр Олешко,
Анатолий Белый и многие другие. В рамках конкурса также запланирована обширная
параллельная программа, рассчитанная на широкий круг интересующихся культурой и
искусством.