Цветы для любимых

В цветочном магазине «Цветтана» на Достоевского, 2-а, готовиться к празднику начали заблаговременно, чтобы никто из покупателей не остался без букета. Однако, как рассказала директор магазина Алла Горяная, сейчас очень сложная цветочная ситуация.

- На белорусской границе не пропускают машины с итальянскими, голландскими цветами. Машины с цветами стоят на границе по 8-10 дней, цветочные базы терпят убытки, а мы не всегда можем выполнить заказы, – поясняет Алла Александровна. – Чем мы можем гарантированно всех обеспечить, так это нашими российскими тюльпанами. Тюльпаны есть в изобилии, разной цветовой гаммы.

Непростое положение и с эквадорскими розами. Наши розы, к сожалению, не конкурентоспособны. Так что, если у кого-то есть желание заказать букет, мы предлагаем весенние цветы – тюльпаны, нарциссы в ассортименте.

- Так, значит, тюльпаны уже прибыли? Они дождутся 8 марта?

- Да, тюльпаны мы уже получили, они стоят у нас на доращивании. Тюльпаны приходят с маленькими зелеными головками – даже не всегда понятен цвет, и хранятся в специальной упаковке, плотно прижатые друг к другу – бутон к бутону. Хранятся на сухую – не в воде и в темноте, чтоб ни свет, ни вода не попадали. Потому что как только попадает свет или вода, они начинают расти. Бутон крупнеет, листья зеленеют, и тюльпан вырастает.

- Какое 8 Марта без мимозы…

- Мимоза есть абхазская. Итальянская стоит на границе. Вот сегодня ждали, а она не приехала. Теперь ждем к третьему числу. Итальянская мимоза пышнее, она дорогая и красивая, но не стойкая. Абхазская более сухая, но зато стоит дольше.

- 8 марта ожидается ажиотаж?

- Да, каждое 8-е марта мы открываемся в восемь утра – и «до последнего покупателя», безостановочно. Чтобы не стоять в очередях, мы советуем заказать букет заранее: потом просто приехать и забрать. Или оформить доставку. В этом году доставка пользуется большим спросом, еще с момента изоляции люди с удовольствием заказывают букеты на дом. 8-го марта это гарантирует, что ваши женщины будут с цветами.

- А если просто купить цветы накануне праздника?

- Заказывать лучше заблаговременно, а брать – день в день. Потому что дома цветы моментально распустятся и в праздник у них уже будет не такой свежий вид. У нас цветы хранятся в специальных условиях. Есть холодильник, где поддерживается оптимальная температура – от +2 до +10 градусов. Дома, если нет мороза, тоже можно сохранить букет на застекленном балконе, где 2-10 градусов тепла.

- Что лучше сделать, чтобы букет дольше простоял? Сахару в воду подсыпать?

- Ни в коем случае. Добавлять следует обеззараживающие средства, а сахар, наоборот, способствует размножению бактерий. Лучше, конечно, воспользоваться «Кризалом» для цветов, который у нас продается. Он максимально продлевает жизнь срезанным цветам, замедляет процессы увядания. А так можно добавить «Доместос» или водку: чайная ложка водки на литр воды.



