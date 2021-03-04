Цветы для любимых

В цветочном магазине
«Цветтана» на Достоевского, 2-а, готовиться к празднику начали заблаговременно,
чтобы никто из покупателей не остался без букета. Однако, как рассказала
директор магазина Алла Горяная, сейчас очень сложная цветочная ситуация.
- На белорусской границе
не пропускают машины с итальянскими, голландскими цветами. Машины с цветами
стоят на границе по 8-10 дней, цветочные базы терпят убытки, а мы не всегда
можем выполнить заказы, – поясняет Алла Александровна. – Чем мы можем гарантированно
всех обеспечить, так это нашими российскими тюльпанами. Тюльпаны есть в
изобилии, разной цветовой гаммы.
Непростое положение и с
эквадорскими розами. Наши розы, к сожалению, не конкурентоспособны. Так что,
если у кого-то есть желание заказать букет, мы предлагаем весенние цветы –
тюльпаны, нарциссы в ассортименте.
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Так, значит, тюльпаны уже прибыли? Они дождутся 8 марта?
- Да, тюльпаны мы уже
получили, они стоят у нас на доращивании. Тюльпаны приходят с маленькими
зелеными головками – даже не всегда понятен цвет, и хранятся в специальной
упаковке, плотно прижатые друг к другу – бутон к бутону. Хранятся на сухую – не
в воде и в темноте, чтоб ни свет, ни вода не попадали. Потому что как только
попадает свет или вода, они начинают расти. Бутон крупнеет, листья зеленеют, и
тюльпан вырастает.
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Какое 8 Марта без мимозы…
- Мимоза есть абхазская.
Итальянская стоит на границе. Вот сегодня ждали, а она не приехала. Теперь ждем
к третьему числу. Итальянская мимоза пышнее, она дорогая и красивая, но не
стойкая. Абхазская более сухая, но зато стоит дольше.
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8 марта ожидается ажиотаж?
- Да, каждое 8-е марта мы
открываемся в восемь утра – и «до последнего покупателя», безостановочно. Чтобы
не стоять в очередях, мы советуем заказать букет заранее: потом просто приехать
и забрать. Или оформить доставку. В этом году доставка пользуется большим
спросом, еще с момента изоляции люди с удовольствием заказывают букеты на дом.
8-го марта это гарантирует, что ваши женщины будут с цветами.
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А если просто купить цветы накануне праздника?
- Заказывать лучше
заблаговременно, а брать – день в день. Потому что дома цветы моментально
распустятся и в праздник у них уже будет не такой свежий вид. У нас цветы
хранятся в специальных условиях. Есть холодильник, где поддерживается
оптимальная температура – от +2 до +10 градусов. Дома, если нет мороза, тоже можно
сохранить букет на застекленном балконе, где 2-10 градусов тепла.
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Что лучше сделать, чтобы букет дольше простоял? Сахару в воду подсыпать?
- Ни в коем случае.
Добавлять следует обеззараживающие средства, а сахар, наоборот, способствует
размножению бактерий. Лучше, конечно, воспользоваться «Кризалом» для цветов,
который у нас продается. Он максимально продлевает жизнь срезанным цветам,
замедляет процессы увядания. А так можно добавить «Доместос» или водку: чайная
ложка водки на литр воды.