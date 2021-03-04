Творчество без преград, музыка без границ!

Целью проведения этой теоретической олимпиады является выявление творческого и интеллектуального потенциала обучающихся; создание условий для творческого содружества юных музыкантов; налаживание профессиональных связей между преподавателями; пропаганда творчества Н.А. Римского-Корсакова.

В конкурсе приняли участие 34 учащихся со 2-го по 7-й классы из семи школ Лужского, Гатчинского, Ломоносовского и Выборгского районов Ленинградской области. Среди них - Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова и Таицкая детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова.

Конкурс проходил по двум номинациям: «Слушание музыки» и «Музыкальная литература».

Конкурсные задания были разработаны преподавателем Таицкой ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова Светланой Алексеевной Федоровой, которая на протяжении всей истории конкурса является его бессменным организатором.

По условиям конкурса участникам в номинации «Слушание музыки» (младшие классы) предлагалось выполнить письменную тестовую работу из десяти вопросов на знание элементов музыкальной речи, жанров, форм, творчества композиторов. В номинации «Музыкальная литература» необходимо было выполнить письменную тестовую работу, творческое задание на знание музыки, а учащимся 6 и 7 классов дополнительно представить презентацию на одну из выбранных тем курса учебного предмета и видео с защитой этой темы.

Сложность в выполнении работ заключалась в том, что теоретическая олимпиада в этом году проходила в дистанционном режиме из-за требований санитарно-эпидемиологической обстановки. Организаторы конкурса долго решались на его проведение в этом непривычном формате. Но, вопреки опасениям, конкурс прошел успешно или, как принято говорить, состоялся.

В состав жюри вошли ведущие специалисты представленных школ. Уже много лет председателем жюри является кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Российского института истории искусств, преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища им. М.П. Мусоргского А.Б. Никаноров.

По итогам суммы баллов жюри определило победителей. Среди них — немало юных музыкантов из Гатчинского района.

В номинации «Слушание музыки»:

Второй класс: 1 место - у Анастасии Ивановой (Гатчинская ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова, преп. О. Г. Артемьева); 2 место — у Егора Коровина (Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова, преп. А. А. Лузанов). Третий класс: 1 место — у Дарьи Катаевой (Гатчинская ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова, преп. О. Г. Артемьева).

В номинации «Музыкальная литература»:

Четвертый класс: 1 место — у Полины Шерстобитовой (Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова, преп. А. А. Лузанов); 2 место — у Лидии Васильевой и Марии Зиновьевой (Гатчинская ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова, преп. О. Г. Артемьева).

Поощрительными грамотами были отмечены и презентации, среди которых — работа учащегося 7 класса Таицкой ДМШ им. Н.А. Римского- Макара Корсакова Турова (преп. С. А. Федорова).

Главное в любом соревновании - это участие. Организаторы конкурса понимали, что каждому, кто в нем участвовал, хочется оставить что-то на память. Поэтому дипломами и подарками были награждены и победители, и участники олимпиады. Благодарственные письма получили преподаватели, подготовившие участников конкурса, и члены жюри. А в адрес организатора конкурса - Таицкой детской музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова - поступали слова благодарности за хорошую организацию теоретической олимпиады от коллег и руководителей школ-участников. Поистине творчество объединяет людей, не смотря ни на какие преграды!

Организаторы конкурса благодарят всех коллег, приславших работы своих воспитанников на олимпиаду, и выражают надежду, что этот конкурс стал для участников значимым событием, и что это творческое содружество будет не менее успешным и в дальнейшем.