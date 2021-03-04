Творчество без преград, музыка без границ!

Целью проведения этой теоретической олимпиады
является выявление творческого и интеллектуального потенциала обучающихся;
создание условий для творческого содружества юных музыкантов; налаживание
профессиональных связей между преподавателями; пропаганда творчества Н.А.
Римского-Корсакова.
В конкурсе приняли участие 34 учащихся со 2-го
по 7-й классы из семи школ Лужского, Гатчинского, Ломоносовского и Выборгского
районов Ленинградской области. Среди них - Гатчинская детская музыкальная школа
им. М.М. Ипполитова-Иванова и Таицкая детская музыкальная школа им. Н.А.
Римского-Корсакова.
Конкурс проходил по двум номинациям: «Слушание
музыки» и «Музыкальная литература».
Конкурсные задания были разработаны
преподавателем Таицкой ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова Светланой Алексеевной
Федоровой, которая на протяжении всей истории конкурса является его бессменным
организатором.
По условиям конкурса участникам в
номинации «Слушание музыки» (младшие классы) предлагалось выполнить письменную
тестовую работу из десяти вопросов на знание элементов музыкальной речи,
жанров, форм, творчества композиторов. В номинации «Музыкальная литература»
необходимо было выполнить письменную тестовую работу, творческое задание на
знание музыки, а учащимся 6 и 7 классов дополнительно представить презентацию
на одну из выбранных тем курса учебного предмета и видео с защитой этой темы.
Сложность в выполнении работ
заключалась в том, что теоретическая олимпиада в этом году проходила в
дистанционном режиме из-за требований санитарно-эпидемиологической обстановки.
Организаторы конкурса долго решались на его проведение в этом непривычном
формате. Но, вопреки опасениям, конкурс прошел успешно или, как принято
говорить, состоялся.
В состав жюри вошли ведущие
специалисты представленных школ. Уже много лет председателем жюри является
кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Российского института
истории искусств, преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища им.
М.П. Мусоргского А.Б. Никаноров.
По итогам суммы
баллов жюри определило победителей. Среди них — немало юных музыкантов из
Гатчинского района.
В номинации
«Слушание музыки»:
Второй класс: 1 место - у
Анастасии Ивановой (Гатчинская ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова, преп. О. Г.
Артемьева); 2 место — у Егора Коровина (Таицкая ДМШ им. Н.А.
Римского-Корсакова, преп. А. А. Лузанов). Третий класс: 1 место — у Дарьи
Катаевой (Гатчинская ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова, преп. О. Г. Артемьева).
В
номинации «Музыкальная литература»:
Четвертый класс: 1 место — у Полины
Шерстобитовой (Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова, преп. А. А. Лузанов); 2
место — у Лидии Васильевой и Марии Зиновьевой (Гатчинская ДМШ им. М.М.
Ипполитова-Иванова, преп. О. Г. Артемьева).
Поощрительными грамотами были
отмечены и презентации, среди которых — работа учащегося 7 класса Таицкой ДМШ
им. Н.А. Римского- Макара Корсакова Турова (преп. С. А. Федорова).
Главное в любом соревновании - это участие. Организаторы конкурса понимали, что каждому,
кто в нем участвовал, хочется оставить что-то на память. Поэтому дипломами и подарками были награждены и победители, и участники
олимпиады. Благодарственные письма получили преподаватели, подготовившие
участников конкурса, и члены жюри. А в адрес организатора конкурса - Таицкой
детской музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова - поступали слова
благодарности за хорошую организацию теоретической олимпиады от коллег и
руководителей школ-участников. Поистине творчество объединяет людей, не
смотря ни на какие преграды!
Организаторы конкурса
благодарят всех коллег, приславших работы своих воспитанников на олимпиаду, и
выражают надежду, что этот конкурс стал для участников значимым событием, и что
это творческое содружество будет не менее успешным и в дальнейшем.