Конкурс
проводился для обучающихся от 10 до 18 лет с целью воспитания у детей и
подростков общей культуры и художественно-эстетического вкуса, содействия их
развитию, выявления и поддержки одаренных детей, а также для привлечения
внимания к современным проблемам культуры и искусства.
Свое
мастерство, необычные технологические решения, сохранение традиционных народных
промыслов и ремёсел представили 8 ребят в жанре декоративно-прикладного
творчества и 22 обучающихся в жанре изобразительного творчества.
В
номинации «Авторская выставка» высокий уровень мастерства показали воспитанники
педагога Янины Решетниковой Арина Кеушкова и Оксана Семенова. Лучшими среди
работ декоративно-прикладного творчества стали работы по выжиганию и резьбе по
дереву Алексея Петухова и Вадима Кузнецова (педагог Анатолий Пугачёв).
Также
жюри определило победителей среди юных художников в соответствии с возрастными
категориями обучающихся в номинациях «живопись, «графика». Явным украшением
конкурса стали работы ребят, отражающие красоту нашего любимого города.
Победители
муниципального этапа конкурса примут участие в областном фестивале-конкурсе «От
истоков до современности». Поздравляем победителей и призёров конкурса, желаем
дальнейших творческих успехов!