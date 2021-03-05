Конкурс проводился для обучающихся от 10 до 18 лет с целью воспитания у детей и подростков общей культуры и художественно-эстетического вкуса, содействия их развитию, выявления и поддержки одаренных детей, а также для привлечения внимания к современным проблемам культуры и искусства.

Свое мастерство, необычные технологические решения, сохранение традиционных народных промыслов и ремёсел представили 8 ребят в жанре декоративно-прикладного творчества и 22 обучающихся в жанре изобразительного творчества.

В номинации «Авторская выставка» высокий уровень мастерства показали воспитанники педагога Янины Решетниковой Арина Кеушкова и Оксана Семенова. Лучшими среди работ декоративно-прикладного творчества стали работы по выжиганию и резьбе по дереву Алексея Петухова и Вадима Кузнецова (педагог Анатолий Пугачёв).

Также жюри определило победителей среди юных художников в соответствии с возрастными категориями обучающихся в номинациях «живопись, «графика». Явным украшением конкурса стали работы ребят, отражающие красоту нашего любимого города.

Победители муниципального этапа конкурса примут участие в областном фестивале-конкурсе «От истоков до современности». Поздравляем победителей и призёров конкурса, желаем дальнейших творческих успехов!