Врач Гатчинской больницы Наталья Дымнич награждена Почетной грамотой президента России

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Ирине Вертопраховой. Ирина Васильевна трудится заведующей отделением в Тихвинской межрайонной больнице им. А.Ф. Калмыкова.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено Людмиле Степановой, заведующей сектором методического отдела Ленинградской областной детской библиотеки.

За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм почетными грамотами президента России награждены 17 сотрудниц медицинских учреждений региона. В частности, главный врач Ленинградской областной клинической больницы Татьяна Тюрина, заведующая специализированным отделением врач-пульмонолог стационара для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией Ленинградской областной клинической больницы Светлана Ермолова, заведующая инфекционным отделением, врач-инфекционист Тихвинской больницы Елена Тремасова, врач-акушер-гинеколог Тосненской больницы Ольга Дружинина, врач-анестезиолог-реаниматолог Гатчинской больницы Наталья Дымнич, врач-психотерапевт Тосненской больницы Анастасия Трещевская и врач-терапевт Тосненской больницы Юлия Юдина. Благодарность президента получили восемь сотрудниц медицинских учреждений.

Кроме того, за вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области знаком отличия награждена Екатерина Сакса, ведущий научный сотрудник лаборатории генетики и селекции черно-пестрого и голштинского скота Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных.

Также почетным знаком губернатора Ленинградской области «За безупречную службу Ленинградской области» были награждены сотрудницы администрации, работающие 15, 20 и 25 лет.