Врач Гатчинской больницы Наталья Дымнич награждена Почетной грамотой президента России

Звание «Заслуженный врач
Российской Федерации» присвоено Ирине Вертопраховой. Ирина Васильевна трудится
заведующей отделением в Тихвинской межрайонной больнице им. А.Ф. Калмыкова.
Почетное звание
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено Людмиле
Степановой, заведующей сектором методического отдела Ленинградской областной
детской библиотеки.
За вклад в борьбу с
коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм почетными
грамотами президента России награждены 17 сотрудниц медицинских учреждений
региона. В частности, главный врач Ленинградской областной клинической больницы
Татьяна Тюрина, заведующая специализированным отделением врач-пульмонолог
стационара для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией Ленинградской
областной клинической больницы Светлана Ермолова, заведующая инфекционным
отделением, врач-инфекционист Тихвинской больницы Елена Тремасова,
врач-акушер-гинеколог Тосненской больницы Ольга Дружинина,
врач-анестезиолог-реаниматолог Гатчинской больницы Наталья Дымнич,
врач-психотерапевт Тосненской больницы Анастасия Трещевская и врач-терапевт
Тосненской больницы Юлия Юдина. Благодарность президента получили восемь
сотрудниц медицинских учреждений.
Кроме того, за вклад в
социально-экономическое развитие Ленинградской области знаком отличия
награждена Екатерина Сакса, ведущий научный сотрудник лаборатории генетики и
селекции черно-пестрого и голштинского скота Всероссийского научно-исследовательского
института генетики и разведения сельскохозяйственных животных.
Также почетным знаком
губернатора Ленинградской области «За безупречную службу Ленинградской области»
были награждены сотрудницы администрации, работающие 15, 20 и 25 лет.