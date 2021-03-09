«Французский бульвар» от «Эльдорадо»

Фестивальные
поездки, конкурсы, между ними тренировки, мастер-классы, а потом снова
выступления перед жюри и публикой. Таков яркий танцевальный калейдоскоп жизни
воспитанников танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо».
Артисты
и тренеры усиленно готовились, а гатчинцы с нетерпением ждали новой постановки,
зная, что все праздничные представления коллектива - незабываемы.
В этот раз жители Гатчины
окунулись в утонченную атмосферу Франции, и, конечно, увидели потрясающие
танцевальные номера на фоне самой романтичной достопримечательности мира -
Эйфелевой башни.
В путешествии по
«Французскому бульвару» очаровательных танцоров сопровождала обладатель волшебного
голоса, лауреат Всероссийских и международных конкурсов Наталья Рочева.
Татьяна Можаева
Фото организаторов