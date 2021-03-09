«Французский бульвар» от «Эльдорадо»

Фестивальные поездки, конкурсы, между ними тренировки, мастер-классы, а потом снова выступления перед жюри и публикой. Таков яркий танцевальный калейдоскоп жизни воспитанников танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо».

Артисты и тренеры усиленно готовились, а гатчинцы с нетерпением ждали новой постановки, зная, что все праздничные представления коллектива - незабываемы.

В этот раз жители Гатчины окунулись в утонченную атмосферу Франции, и, конечно, увидели потрясающие танцевальные номера на фоне самой романтичной достопримечательности мира - Эйфелевой башни.

В путешествии по «Французскому бульвару» очаровательных танцоров сопровождала обладатель волшебного голоса, лауреат Всероссийских и международных конкурсов Наталья Рочева.

Татьяна Можаева

Фото организаторов