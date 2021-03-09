Лолита взрывчатки не нашла

Днем 6-го марта в УМВД России по Гатчинскому району
поступило сообщение о том, что в диспетчерский пункт аэропорта «Пулково» пришло
электронное письмо: «Ваше здание, здание УФМС и здания крупных торговых центров
в тротиловых шашках. При появлении оцепления и взрывотехников будет
активировано взрывное устройство».
В ходе проверки полученной информации сотрудники
патрульно-постовой службы полиции провели эвакуацию граждан и сотрудников из
помещения федеральной миграционной службы Гатчины, а также из торговых центров
«Кубус», «Пилот», «Вега», «Гатчинский», «О`Кей» и «Мегаполис». На места
происшествия была направлена следственно-оперативная группа, включая кинолога
со служебной собакой Лолитой. Взрывных устройств и веществ не обнаружили.
Полиция проводит проверку.