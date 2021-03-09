Лолита взрывчатки не нашла

Днем 6-го марта в УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение о том, что в диспетчерский пункт аэропорта «Пулково» пришло электронное письмо: «Ваше здание, здание УФМС и здания крупных торговых центров в тротиловых шашках. При появлении оцепления и взрывотехников будет активировано взрывное устройство».

В ходе проверки полученной информации сотрудники патрульно-постовой службы полиции провели эвакуацию граждан и сотрудников из помещения федеральной миграционной службы Гатчины, а также из торговых центров «Кубус», «Пилот», «Вега», «Гатчинский», «О`Кей» и «Мегаполис». На места происшествия была направлена следственно-оперативная группа, включая кинолога со служебной собакой Лолитой. Взрывных устройств и веществ не обнаружили. Полиция проводит проверку.