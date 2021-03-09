Лолита взрывчатки не нашла

Лолита взрывчатки не нашла

Накануне 8-го марта в Гатчине происходила массовая эвакуация из торговых центров – благодаря очередному шутнику, сообщившему о «заминировании» всего и вся. Искать взрывчатку помогала служебная собака по кличке Лолита.

Рубрики : Происшествия     09 Mar 2021

Днем 6-го марта в УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение о том, что в диспетчерский пункт аэропорта «Пулково» пришло электронное письмо: «Ваше здание, здание УФМС и здания крупных торговых центров в тротиловых шашках. При появлении оцепления и взрывотехников будет активировано взрывное устройство».

В ходе проверки полученной информации сотрудники патрульно-постовой службы полиции провели эвакуацию граждан и сотрудников из помещения федеральной миграционной службы Гатчины, а также из торговых центров «Кубус», «Пилот», «Вега», «Гатчинский», «О`Кей» и «Мегаполис». На места происшествия была направлена следственно-оперативная группа, включая кинолога со служебной собакой Лолитой. Взрывных устройств и веществ не обнаружили. Полиция проводит проверку.

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