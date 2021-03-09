Ограбление на 5000 рублей

Полиция опубликовала видео ограбления, которое произошло под утро 6-го марта. В пустое помещение заправки зашел мужчина в черном и, не делая резких движений, потребовал у оператора открыть обе кассы и выдать ему деньги. Где-то под слоем одежды злоумышленник прятал предмет, похожий по очертаниям на пистолет.

Заполучив деньги – не больше пяти тысяч рублей, преступник так же неторопливо вышел, но, оказавшись на улице, опрометью кинулся прочь. Он был одет в черную куртку с капюшоном, из-под которого выглядывал козырек кепки. На лице – черная маска. Однако показное хладнокровие и экипировка налетчика не спасли: полиция задержала подозреваемого в Ломоносовском районе, в деревне Редселя.

Задержанному – 31 год, он уже имеет судимость.