Ограбление на 5000 рублей

Полиция опубликовала видео ограбления, которое
произошло под утро 6-го марта. В пустое помещение заправки зашел мужчина в
черном и, не делая резких движений, потребовал у оператора открыть обе кассы и
выдать ему деньги. Где-то под слоем одежды злоумышленник прятал предмет,
похожий по очертаниям на пистолет.
Заполучив деньги – не больше пяти тысяч рублей,
преступник так же неторопливо вышел, но, оказавшись на улице, опрометью кинулся
прочь. Он был одет в черную куртку с капюшоном, из-под которого выглядывал
козырек кепки. На лице – черная маска. Однако показное хладнокровие и
экипировка налетчика не спасли: полиция задержала подозреваемого в
Ломоносовском районе, в деревне Редселя.
Задержанному – 31 год, он уже имеет судимость.