Пытаясь спасти 600 тысяч на памятник в Сиверском, пенсионерка лишилась 400000 рублей

Петербурженка выступила инициатором установки памятника Анне Ахматовой в Сиверском. Этот проект анонсировали в мае 2019 года. Планировалось установить бюст поэтессы из белого искусственного мрамора на пересечении Малого переулка и Республиканского проспекта. Ранее по этому адресу стоял дом, в котором в 20-х годах прошлого века жила Ахматова.

Жители Сиверского собрали на памятник 600 тысяч рублей, и архитектор отдала их на хранение знакомым, а получить назад не смогла. По радио она услышала рекламу юридической фирмы и решила обратиться за помощью. «Юристы» пообещали вернуть деньги буквально завтра, но потом раздался звонок якобы из налоговой: пенсионерке сообщали, что есть ошибки в составлении бумаг. После налоговой позвонил «прокурор» и намекнул, что, если оплата по налоговой линии не поступит, ее привлекут к ответственности, отберут дачу, квартиру и 60% пенсии.

Мошенники вели атаку две недели, после чего пожилая женщина сдалась и перевела около 420 тысяч рублей на имя какого-то Тимура. Именно этого добивалась от нее «юрист» по имени Александра на том конце провода. На этом общение с «юридической фирмой» закончилось.

5-го марта потерпевшая обратилась в полицию Центрального района Петербурга. Проводится проверка.

Напомним, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Петербургу провести доследственную проверку по факту мошеннических действий со стороны сотрудников юридических компаний в отношении пенсионеров.