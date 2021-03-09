Подарки от фермеров хозяйства «Муслим»!

Администрация Гатчинского района взяла на себя организационную работу: согласовала визиты и подготовила список. В Гатчине подарочный набор с натуральными фермерскими продуктами преподнесли участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам, труженикам тыла.

Подарки были такие, что можно накрыть не только праздничный стол: натуральный фермерский сыр, выпечка, крупа, свежие овощи и фрукты, масло, молочная и мясная продукция. И было их так много, что развозить по адресам фермерам помогали добровольцы движения «Волонтеры Победы» Гатчинского района, члены добровольной народной дружины города Гатчины и специалисты районного комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике.

Люди принимали подарки от хозяйства «Муслим» с огромной радостью и благодарили всех, кто вложил свой труд и частичку своей души в это благое дело.



