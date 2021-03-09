Подарки от фермеров хозяйства «Муслим»!

Администрация
Гатчинского района взяла на себя организационную работу: согласовала визиты и
подготовила список. В Гатчине подарочный набор с
натуральными фермерскими продуктами преподнесли участникам Великой
Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним
узникам, труженикам тыла.
Подарки были такие, что можно накрыть не только праздничный
стол: натуральный фермерский сыр, выпечка, крупа, свежие овощи и фрукты, масло,
молочная и мясная продукция. И было их так много, что развозить по адресам фермерам
помогали добровольцы движения «Волонтеры Победы» Гатчинского района, члены
добровольной народной дружины города Гатчины и специалисты районного комитета
по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике.
Люди принимали подарки от хозяйства «Муслим» с огромной
радостью и благодарили всех, кто вложил свой труд и частичку своей души в это
благое дело.