Подарки от фермеров хозяйства «Муслим»!

Подарки от фермеров хозяйства «Муслим»!

Вчера мы отмечали двойной праздник – 8 Марта и начало масленичной недели. А какой праздник без подарков! Так решили в фермерском хозяйстве «Муслим», которое находится рядом с деревней Верево Гатчинского района, и от чистого сердца приготовили подарки для пожилых жителей Ленинградской области, в том числе для жителей Гатчины и района.

Рубрики : Общество     09 Mar 2021

Администрация Гатчинского района взяла на себя организационную работу: согласовала визиты и подготовила список. В Гатчине подарочный набор с натуральными фермерскими продуктами преподнесли участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам, труженикам тыла.

Подарки были такие, что можно накрыть не только праздничный стол: натуральный фермерский сыр, выпечка, крупа, свежие овощи и фрукты, масло, молочная и мясная продукция. И было их так много, что развозить по адресам фермерам помогали добровольцы движения «Волонтеры Победы» Гатчинского района, члены добровольной народной дружины города Гатчины и специалисты районного комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике.

Люди принимали подарки от хозяйства «Муслим» с огромной радостью и благодарили всех, кто вложил свой труд и частичку своей души в это благое дело.


Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+