«Гатчинская Хурма» провела весеннюю ярмарку

Во
время ярмарки волонтёры собрали продукты для подопечных семей
благотворительного фонда «Благо Дари» и почти 12 тысяч рублей. Часть этих
средств планируется потратить на закупку шерстяной пряжи для нового сезона
«Хурмы», чтобы связать для бездомных людей к зиме новые тёплые вещи — носки,
рукавицы, шарфы. Остаток денег пойдёт на закупку медикаментов для бездомных и
малоимущих подопечных фонда.
Фонд
«Благо Дари» искренне благодарит всех, кто пришёл и поучаствовал в ярмарке и
сборе пожертвований.
Фото:
Albina Hallakas и Ольга Гусева