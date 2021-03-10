«Гатчинская Хурма» провела весеннюю ярмарку

«Гатчинская Хурма» провела весеннюю ярмарку

В воскресенье, 7 марта, в Духовно-просветительском центре Покровского собора прошла весенняя благотворительная ярмарка «Гатчинской Хурмы». На ярмарке можно было приобрести весенние подарки ручной работы — сувениры, теплые вещи и аксессуары, игрушки.

Рубрики : #БудьДобр     10 Mar 2021

Во время ярмарки волонтёры собрали продукты для подопечных семей благотворительного фонда «Благо Дари» и почти 12 тысяч рублей. Часть этих средств планируется потратить на закупку шерстяной пряжи для нового сезона «Хурмы», чтобы связать для бездомных людей к зиме новые тёплые вещи — носки, рукавицы, шарфы. Остаток денег пойдёт на закупку медикаментов для бездомных и малоимущих подопечных фонда.

Фонд «Благо Дари» искренне благодарит всех, кто пришёл и поучаствовал в ярмарке и сборе пожертвований.

Фото: Albina Hallakas и Ольга Гусева

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