Ленинградцы отметят Масленицу с размахом

Конкурсы на лучшее масленичное чучело, «Русские пироги», «масленичный столб», катание на лошадях и пони, метание метелок и многое другое ждет жителей и гостей Ленинградской области.

«В какой бы район Ленинградской области не поехал турист на масленицу, он везде найдет веселье, праздник и много блинов», ─ отметила Ольга Голубева. Праздничные мероприятия пройдут с учетом требований Роспотребнадзора.

Расписание мероприятий:

13 марта

Выборгский район

Народное гулянье «Масленица ясная – самая прекрасная!», поселок Глебычево, центральная площадь у здания администрации.

Кингисеппский район

Уличное гулянье «Масленица». Ивангород, городская площадь.

Кировский район

Народное гулянье «Спеши народ, Масленица идет!».

Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 2, площадь у спортивно-культурного центра «Невский».

Лужский район

Народный праздник «Масленица». Луга, ул. 9-ая Заречная, заречный парк.

Приозерский район

Городское народное гулянье Масленица. Приозерск, центральная площадь

Тосненский район

Масленица со скоморохами подземелья. Саблино, Левобережная пещера

14 марта

Волховский район

Народное гулянье «Гуляй, народ - Масленица у ворот». Деревня Вындин Остров, ул. Центральная, д. 22, центр досуга.

Праздник «Широкая Масленица». Сясьстрой, парк культуры и отдыха.

Масленичные гулянья. Старая Ладога, ул.Советская, д. 1, центральная площадь.

Народное гулянье «Широкая Масленица». Свирица, ул.Новая Свирица, д. 38.

Праздничная программа «Широкая Масленица с блинами да песнями, да хороводами». Новая Ладога, набережная Ладожской флотилии.

Программа «Собирайся народ! Масленица идёт!» Волхов, пл. Ленина, д. 1, Дворец культуры.

Традиционное народное гулянье «Широкая масленица». Деревня Кисельня, ул. Центральная, д. 23.

Всеволожский район

Народное гулянье «Широкая масленица». Поселок Янино, главная площадь.

Масленица. Поселок имени Морозова, пл. Культуры, д.3, Дом культуры.

Уличные массовые масленичные гулянья.

Токсово, парк 500-летия Токсово, Берёзовая роща.

Народное гулянье «Широкая Масленица». Поселок им. Свердлова, мкрн.1.

Народное гулянье «Масленичный разгуляй». Всеволожск, парк Песчанка.

Широкая масленица. Кудрово, парк.

Народное гулянье «Широкая масленица». Агалатово, культурно-досуговый центр, главная площадь.

Музыкально – интерактивная программа «Масленичный разгуляй-проводы зимы». Посёлок Бугры, ул. Шоссейная, д.7 А.

Широкая масленица в Зубровнике. Токсово, парк Семейного Отдыха и Экотуризма «Зубровник».

Масленица. Новое Девяткино, улицы поселка.

Выборгский район

Народное гулянье, посвященное Масленице «Все заботы бросьте, приезжайте в гости». поселок Рябово, площадь.

Гатчинский район

Народное гулянье «Гуляй, Масленица!». Гатчина, площадь у городского Дома культуры.

Масленица в усадьбе Демидовых «Тайцы». Поселок Тайцы, ул. Санаторская д.24, усадьба Демидовых.

Кингисеппский район

Народный праздник «Масленичные забавы». Поселок Кингисеппский, д. 22.

Городской праздник «Широкая масленица». Кингисепп, ул. Комсомоловка, парк «Романовка».

Народное гулянье «Широкая Масленица». Поселок Котельский, центральная площадь.

Кировский район

Городское гулянье «Масленица широкая». Отрадное, ул. Гагарина, д. 1, городская площадь.

Праздничное народное гуляние «Широкая масленица». Поселок Павлово, ул. Спортивная, д. 1.

Лодейнопольский район

Народное гулянье «Гуляй, народ, масленица у ворот!». Лодейное Поле, центральная городская площадь.

Подпорожский район

Подпорожье, пр. Ленина д. 2, культурно-досуговый комплекс, центральная площадь.

Сланцевский район

Народное гулянье «Широкая Масленица». Сланцы, ул. Партизанская, д. 8, парк культуры и отдыха.

Сосновый Бор

Широкая масленица. Площадь Победы: с 12.00 до 16.00

Тосненский район

Народные гулянья «Широкая масленица». Тосно, центральная площадь.

Масленица со скоморохами подземелья. Саблино, Левобережная пещера.