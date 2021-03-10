Социальный контракт – теперь в МФЦ

Также расширился список
услуг и в малых МФЦ, расположенных в удаленных населенных пунктах региона.
За первые месяцы работы
нового года центры «Мои Документы» обработали 700 тысяч обращений.
Чаще всего граждане
обращались за регистрацией недвижимости и кадастровым учетом. Второй по
популярности стала услуга регистрации в ЕСИА. Также жители области подавали
сведения на налоговый вычет, меняли паспорта. Социальные услуги занимают важное
место среди обращений — здесь лидировали оформление льготного проезда, детских
пособий, выплат и компенсаций.
Напомним, обязательная
предварительная запись для посещения МФЦ нужна в Выборгском, Гатчинском,
Тихвинском, Киришском и Подпорожском районах.
Без записи в МФЦ этих
районов можно оформить только регистрацию рождения, внутренний паспорт, полис
ОМС, зарегистрироваться на портале Госуслуг.
Все остальные центры «Мои
Документы» Ленинградской области работают в свободном режиме.