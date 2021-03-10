Социальный контракт – теперь в МФЦ

Также расширился список услуг и в малых МФЦ, расположенных в удаленных населенных пунктах региона.

За первые месяцы работы нового года центры «Мои Документы» обработали 700 тысяч обращений.

Чаще всего граждане обращались за регистрацией недвижимости и кадастровым учетом. Второй по популярности стала услуга регистрации в ЕСИА. Также жители области подавали сведения на налоговый вычет, меняли паспорта. Социальные услуги занимают важное место среди обращений — здесь лидировали оформление льготного проезда, детских пособий, выплат и компенсаций.

Напомним, обязательная предварительная запись для посещения МФЦ нужна в Выборгском, Гатчинском, Тихвинском, Киришском и Подпорожском районах.

Без записи в МФЦ этих районов можно оформить только регистрацию рождения, внутренний паспорт, полис ОМС, зарегистрироваться на портале Госуслуг.

Все остальные центры «Мои Документы» Ленинградской области работают в свободном режиме.