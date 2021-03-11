Где войти в парк с лыжами жителю Аэродрома?

- Пенсионеры Аэродрома
возмущены поведением администрации парка. Люди не имеют права зайти в парк с
лыжами. Сперва срезали турники, где собирались спортсмены, занимались спортом,
обсуждали проблемы города, страны. Затем стали гробить моржей. А теперь
добрались и до лыжников. Кто дал право этим людям так вести себя? - спрашивают
в своем обращении в редакцию В. Доронина, Е. Орленок, Е. Кислова.
Следом в редакцию
поступило еще одно письмо с тем же вопросом.
- С 25 февраля 2021 года руководители парка запретили
жителям Гатчины проходить в парк с лыжами. 28 февраля проводились соревнования
по лыжному спорту в Орловой Роще. Лыжников-пенсионеров с Аэродрома охрана
парка не пустила в парк, а им необходимо было пройти через парк к месту
соревнований. Возникает вопрос: какой вред может причинить лыжник парку?
Примнет снег? И тут же разрешены съемки фильма с машинами, с кучей
техники... Загорать нельзя, купаться нельзя, лепить снеговиков нельзя, с
лыжами нельзя. В былые времена были деревянные горки в парке, качели.
Парк был любимым местом отдыха, а теперь одни конфликты... Осталось
руководителям парка закупить овчарок и никого не пускать в парк. Думаю, что
выход из ситуации имеется: необходимо заметить чиновников парка, - размышляет
наш читатель.
Как пояснили нам в
музее-заповеднике, после зимних каникул 2021 года в правила поведения в парке
музея-заповедника «Гатчина» были внесены вынужденные изменения.
Пункт 1.3 правил теперь гласит: запрещено проходить в парк с тюбингами
(ватрушками), ледянками, лыжами, велосипедами, мотоциклами, мопедами, скутерами,
снегоходами и другими транспортными и средствами, в том числе с
электроприводом, а также передвигаться по территории парка на вышеперечисленных
транспортных средствах.
Запрет на проход с
лыжами был внесен после того, как несознательные граждане, злоупотребив
доверием, «раскатали» склоны напротив Гатчинского дворца. Их еще предстоит
восстановить.
Вот так поведение одних
несознательных лыжников, за которыми почему-то не смогла уследить охрана
Дворцового парка, обернулось неудобствами для всех остальных.
Татьяна Можаева
Фото из архива сообщества "Гатчина. Наш парк"