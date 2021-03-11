Где войти в парк с лыжами жителю Аэродрома?

- Пенсионеры Аэродрома возмущены поведением администрации парка. Люди не имеют права зайти в парк с лыжами. Сперва срезали турники, где собирались спортсмены, занимались спортом, обсуждали проблемы города, страны. Затем стали гробить моржей. А теперь добрались и до лыжников. Кто дал право этим людям так вести себя? - спрашивают в своем обращении в редакцию В. Доронина, Е. Орленок, Е. Кислова.

Следом в редакцию поступило еще одно письмо с тем же вопросом.

- С 25 февраля 2021 года руководители парка запретили жителям Гатчины проходить в парк с лыжами. 28 февраля проводились соревнования по лыжному спорту в Орловой Роще. Лыжников-пенсионеров с Аэродрома охрана парка не пустила в парк, а им необходимо было пройти через парк к месту соревнований. Возникает вопрос: какой вред может причинить лыжник парку? Примнет снег? И тут же разрешены съемки фильма с машинами, с кучей техники... Загорать нельзя, купаться нельзя, лепить снеговиков нельзя, с лыжами нельзя. В былые времена были деревянные горки в парке, качели. Парк был любимым местом отдыха, а теперь одни конфликты... Осталось руководителям парка закупить овчарок и никого не пускать в парк. Думаю, что выход из ситуации имеется: необходимо заметить чиновников парка, - размышляет наш читатель.

Как пояснили нам в музее-заповеднике, после зимних каникул 2021 года в правила поведения в парке музея-заповедника «Гатчина» были внесены вынужденные изменения. Пункт 1.3 правил теперь гласит: запрещено проходить в парк с тюбингами (ватрушками), ледянками, лыжами, велосипедами, мотоциклами, мопедами, скутерами, снегоходами и другими транспортными и средствами, в том числе с электроприводом, а также передвигаться по территории парка на вышеперечисленных транспортных средствах.

Запрет на проход с лыжами был внесен после того, как несознательные граждане, злоупотребив доверием, «раскатали» склоны напротив Гатчинского дворца. Их еще предстоит восстановить.

Вот так поведение одних несознательных лыжников, за которыми почему-то не смогла уследить охрана Дворцового парка, обернулось неудобствами для всех остальных.

Татьяна Можаева

Фото из архива сообщества "Гатчина. Наш парк"