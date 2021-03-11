«Всплеск эмоций» Татьяны Мультиковой

То, что она рисует – не рутина, не работа, а самовыражение, крик души и возможность заявить миру о себе.

Родилась Татьяна Суркова (псевдоним Татьяна Мультикова) в Твери 18 мая 1986 года. Рисует, сколько себя помнит. По рассказам её мамы, рисовать начала раньше, чем делать первые уверенные шаги. Обучалась в Детской художественной школе, защитила дипломную работу на тему русской народной росписи «Древо жизни». Ещё тогда девушка начала увлекаться народным творчеством и фольклором. Она всегда очень хотела, чтобы ее работа хоть как-то была связана с творчеством, но в реальном мире не так просто зарабатывать на жизнь написанием картин. Поэтому она параллельно работала мастером по маникюру, занималась дизайном и росписью ногтей.

Но по воле обстоятельств девушка попала в Омск, а оттуда уехала в Сочи. Спустя несколько лет зов тверских авангардистов привел ее в Ленинградскую область (в настоящее время проживает в Сяськелевском поселении), где Татьяна стала заниматься творчеством в новом проекте от «606 Art & Promo» - Fractal Factory и участвовать с Открытой Самоорганизацией в создании свободных фестивалей «Праздник Жизни» и «Осенний Бал».

По своей натуре Татьяна человек весьма эмоциональный и впечатлительный. В ее жизни всегда было много трудностей, но благодаря творчеству она научилась не срываться на окружающих и не «вариться» в собственном негативе. Девушка выплескивает всё на бумагу - рисует, иногда пишет стихи. Это работает! Так появляются новые силы идти вперёд, несмотря ни на что.

Любимые художники Татьяны - Ганс Рудольф Гигер и Сальвадор Дали. В своё время эти два гения «показали» ей, что в искусстве нет запретных тем.

В настоящее время абсолютно на «ты» с акриловыми красками, рисует ими на любых поверхностях, вплоть до одежды, гаджетов и стен. Обожает дудлинг, графику и акварель, но ещё больше любит совмещать различные техники и направления. С удовольствием берет детей к себе в ученики.

А в феврале Татьяна провела в библиотеке мастер-класс. Под её чутким руководством девчонки и мальчишки рисовали снежинки. Каждому из них наша художница уделила особое внимание – показала технику рисования акриловой краской и дала совет, как правильно и лучше выполнить рисунок. Получились замечательные снежинки, такие разные и неповторимые!

А в конце мероприятия мы провели лотерею, по итогам которой два рисунка Татьяны достались двум счастливчикам.

Благодарим Татьяну за предоставленные работы, желаем творческих успехов и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Ирина Федорова, главный библиотекарь Сяськелевской библиотеки