«Всплеск эмоций» Татьяны Мультиковой

То, что она рисует – не
рутина, не работа, а самовыражение, крик души и возможность заявить миру о
себе.
Родилась Татьяна Суркова
(псевдоним Татьяна Мультикова) в Твери 18 мая 1986 года. Рисует, сколько себя
помнит. По рассказам её мамы, рисовать начала раньше, чем делать первые
уверенные шаги. Обучалась в Детской художественной школе, защитила дипломную
работу на тему русской народной росписи «Древо жизни». Ещё тогда девушка начала
увлекаться народным творчеством и фольклором. Она всегда очень хотела, чтобы ее
работа хоть как-то была связана с творчеством, но в реальном мире не так просто
зарабатывать на жизнь написанием картин. Поэтому она параллельно работала
мастером по маникюру, занималась дизайном и росписью ногтей.
Но по воле обстоятельств
девушка попала в Омск, а оттуда уехала в Сочи. Спустя несколько лет зов
тверских авангардистов привел ее в Ленинградскую область (в настоящее время
проживает в Сяськелевском поселении), где Татьяна стала заниматься творчеством
в новом проекте от «606 Art & Promo» - Fractal Factory и участвовать с
Открытой Самоорганизацией в создании свободных фестивалей «Праздник Жизни» и
«Осенний Бал».
По своей натуре Татьяна
человек весьма эмоциональный и впечатлительный. В ее жизни всегда было много
трудностей, но благодаря творчеству она научилась не срываться на окружающих и
не «вариться» в собственном негативе. Девушка выплескивает всё на бумагу -
рисует, иногда пишет стихи. Это работает! Так появляются новые силы идти
вперёд, несмотря ни на что.
Любимые художники Татьяны
- Ганс Рудольф Гигер и Сальвадор Дали. В своё время эти два гения «показали»
ей, что в искусстве нет запретных тем.
В настоящее время
абсолютно на «ты» с акриловыми красками, рисует ими на любых поверхностях,
вплоть до одежды, гаджетов и стен. Обожает дудлинг, графику и акварель, но ещё
больше любит совмещать различные техники и направления. С удовольствием берет
детей к себе в ученики.
А в феврале Татьяна
провела в библиотеке мастер-класс. Под её чутким руководством девчонки и
мальчишки рисовали снежинки. Каждому из них наша художница уделила особое
внимание – показала технику рисования акриловой краской и дала совет, как
правильно и лучше выполнить рисунок. Получились замечательные снежинки, такие
разные и неповторимые!
А в конце мероприятия мы
провели лотерею, по итогам которой два рисунка Татьяны достались двум
счастливчикам.
Благодарим Татьяну за
предоставленные работы, желаем творческих успехов и надеемся на дальнейшее
сотрудничество.
Ирина Федорова, главный библиотекарь Сяськелевской библиотеки