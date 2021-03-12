В выходные в Гатчине пройдет выездная вакцинация против COVID-19

Вакцинация проводится препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) для граждан старше 18 лет, не болевших COVID-19. Желающим привиться необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

В гатчинской КМБ напоминают, что противопоказаниями к вакцинации являются:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, -содержащей аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

- обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 -недели после выздоровления или ремиссии);

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет

В течение 3-х дней после вакцинации рекомендуется не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации рекомендуется принять антигистаминные средства, при повышении температуры тела после вакцинации - нестероидные противовоспалительные средства.