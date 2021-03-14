Широкая Масленица в Тайцах: проводы удались на славу

Торжественные проводы Масленицы открылись в полдень, и
уже к часу дня на подъезде к демидовской усадьбе не осталось парковочных мест.
Народ стекался отовсюду: целыми семьями, с домашними питомцами, с фото- и
видеокамерами смартфонов наготове.
На лугу поставили сцену в праздничном убранстве,
вокруг – шатры с блинами и шашлыками, красочные приспособления для игр и
конкурсов, декорации для фотографирования. Скоморохи завлекали гостей:
поиграть, посостязаться, людей посмотреть, себя показать. Среди гуляющих бродил
двухметровый …белый медведь – развлекал детей. А за всем этим наблюдала
красавица Масленица – высоченное чучело в сарафане, приготовленное к сожжению.
Народ вовлекся в праздничное действо быстро. Особенно
детишки: все хотели набрасывать кольца на нос гигантского заварного чайника,
стрелять мягким мячиком из огромной рогатки, метать колоссальные дротики и
играть в кегельбан …валенком. Такой вот оказался интересный конкурс: кидание
валенка в игрушечных солдатиков – на меткость. Побеждает тот, кто больше всех
собьет.
Взрослые не отставали. Мужчины и женщины, юноши и
девушки смело брались бить огромной мягкой кувалдой по мячу – вслепую. Для
этого надо надеть непрозрачные очки, взять молот и несколько раз обернуться
вокруг себя, чтобы полностью дезориентироваться в пространстве. А потом
исхитриться попасть по мячу на снегу. Наши люди оказались меткими.
Можно было поиграть в городки, попасть шариком на
удочке в «лунку», примерить коромысло с ведрами. Самые отважные забирались на
скользкое бревно для битвы подушками: кто устоит под ударами противника? Обычно
бой завершался за несколько секунд. А мужчины надевали один на двоих военный китель
– и кто кого перетянет?
Скоморохи предлагали спеть частушку, а за это давали
сахарного петушка на палочке. Победители конкурсов набирали баллы. Набрал
сколько надо – получил блин.
Тут же развернулась мини-ярмарка: продавали сувениры,
воздушные шары, и каждый желающий мог сделать себе куколку-масленичку – и сжечь
ее потом вместе со всеми.
А пока гуляющие соревновались и развлекались, на сцене
начался концерт, собравший целый «партер» зрителей. Для гостей праздника танцевали
юные воспитанники студии «Радуга», пели солисты вокальной студии Таицкого
культурно-досугового центра. Также в концерте приняли участие группа Format FM и хореографический
коллектив из Петербурга «Невские зори». Завершился праздник шоу кнутов и
файер-шоу и – самый ответственный момент! – долгожданным сжиганием чучела. Все.
Проводы зимы удались – теперь не вернется.
Екатерина Дзюба
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