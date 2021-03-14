Широкая Масленица в Тайцах: проводы удались на славу

Торжественные проводы Масленицы открылись в полдень, и уже к часу дня на подъезде к демидовской усадьбе не осталось парковочных мест. Народ стекался отовсюду: целыми семьями, с домашними питомцами, с фото- и видеокамерами смартфонов наготове.

На лугу поставили сцену в праздничном убранстве, вокруг – шатры с блинами и шашлыками, красочные приспособления для игр и конкурсов, декорации для фотографирования. Скоморохи завлекали гостей: поиграть, посостязаться, людей посмотреть, себя показать. Среди гуляющих бродил двухметровый …белый медведь – развлекал детей. А за всем этим наблюдала красавица Масленица – высоченное чучело в сарафане, приготовленное к сожжению.

Народ вовлекся в праздничное действо быстро. Особенно детишки: все хотели набрасывать кольца на нос гигантского заварного чайника, стрелять мягким мячиком из огромной рогатки, метать колоссальные дротики и играть в кегельбан …валенком. Такой вот оказался интересный конкурс: кидание валенка в игрушечных солдатиков – на меткость. Побеждает тот, кто больше всех собьет.

Взрослые не отставали. Мужчины и женщины, юноши и девушки смело брались бить огромной мягкой кувалдой по мячу – вслепую. Для этого надо надеть непрозрачные очки, взять молот и несколько раз обернуться вокруг себя, чтобы полностью дезориентироваться в пространстве. А потом исхитриться попасть по мячу на снегу. Наши люди оказались меткими.

Можно было поиграть в городки, попасть шариком на удочке в «лунку», примерить коромысло с ведрами. Самые отважные забирались на скользкое бревно для битвы подушками: кто устоит под ударами противника? Обычно бой завершался за несколько секунд. А мужчины надевали один на двоих военный китель – и кто кого перетянет?

Скоморохи предлагали спеть частушку, а за это давали сахарного петушка на палочке. Победители конкурсов набирали баллы. Набрал сколько надо – получил блин.

Тут же развернулась мини-ярмарка: продавали сувениры, воздушные шары, и каждый желающий мог сделать себе куколку-масленичку – и сжечь ее потом вместе со всеми.

А пока гуляющие соревновались и развлекались, на сцене начался концерт, собравший целый «партер» зрителей. Для гостей праздника танцевали юные воспитанники студии «Радуга», пели солисты вокальной студии Таицкого культурно-досугового центра. Также в концерте приняли участие группа Format FM и хореографический коллектив из Петербурга «Невские зори». Завершился праздник шоу кнутов и файер-шоу и – самый ответственный момент! – долгожданным сжиганием чучела. Все. Проводы зимы удались – теперь не вернется.

Екатерина Дзюба

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