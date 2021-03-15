Ярмарка в сиверском Чкалов-парке

Никакой дождь и снег с водой под ногами не смогли омрачить того прекрасного настроения, которое сумели создать основатели парка: Виталий Шиян (руководитель проекта «Аллея российской славы"» в Санкт-Петербурге), директор парка Сергей Витальевич Уланский и дружная команда этого эксклюзивного парка, который совсем недавно начал свою работу.

На празднике было много, чего интересного: выступление коллективов Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный», традиционные блины с чаем и …статный конь-красавец в необычном облачении, который очень порадовал детишек и взрослых!

«Изюминкой» Масленицы в этом парке стала «Ярмарка ремесленников», которая впервые в Сиверской собрала такое количество мастеров разных ремёсел. Здесь были представлены картины, работы мастеров плетения из лозы, резьбы по дереву и валяния из шерсти, плетеные коврики, поделки из бисера, расписная стеклянная посуда, чикинский медок и даже разноцветный ковёр из сосновых шишек и заготовки из грибов и ягод! И, конечно же, можно было познакомиться с многочисленными экспонатами Чкалов-парка.

С наступлением тёплых, весенних дней планируются постоянные ярмарки на территории парка, где все смогут показать и реализовать своё творчество.

Елена Львова

Фото Ульяны Самсыгиной