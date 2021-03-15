Ярмарка в сиверском Чкалов-парке

Никакой
дождь и снег с водой под ногами не смогли омрачить того прекрасного настроения,
которое сумели создать основатели парка: Виталий Шиян (руководитель проекта «Аллея
российской славы"» в Санкт-Петербурге), директор парка Сергей Витальевич
Уланский и дружная команда этого эксклюзивного парка, который совсем недавно
начал свою работу.
На празднике
было много, чего интересного: выступление коллективов Сиверского кино-культурного
центра «Юбилейный», традиционные блины с чаем и …статный конь-красавец в
необычном облачении, который очень порадовал детишек и взрослых!
«Изюминкой»
Масленицы в этом парке стала «Ярмарка ремесленников», которая впервые в
Сиверской собрала такое количество мастеров разных ремёсел. Здесь были представлены
картины, работы мастеров плетения из лозы, резьбы по дереву и валяния из
шерсти, плетеные коврики, поделки из бисера, расписная стеклянная посуда,
чикинский медок и даже разноцветный ковёр из сосновых шишек и заготовки из
грибов и ягод! И, конечно же, можно было познакомиться с многочисленными
экспонатами Чкалов-парка.
С
наступлением тёплых, весенних дней планируются постоянные ярмарки на территории
парка, где все смогут показать и реализовать своё творчество.
Елена
Львова
Фото
Ульяны Самсыгиной