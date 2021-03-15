Ортопедическая обувь — для маленьких жителей области

Для изготовления обуви по индивидуальным параметрам центрами социальной защиты населения по месту жительства выдается сертификат номиналом 8463 рубля. В течение года родители или опекуны могут получить его дважды.

Мера предусмотрена для детей, не являющихся инвалидами, которые нуждаются в такой обуви по заключению медицинского учреждения. С сертификатом родители смогут обратиться в организации, которые занимаются изготовлением ортопедической обуви.

С условиями получения сертификатов, а также списком документов можно ознакомиться на сайте Центра социальной защиты населения.