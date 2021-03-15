Ортопедическая обувь — для маленьких жителей области

Ортопедическая обувь — для маленьких жителей области

Жители Ленинградской области в 2021 году получили возможность заказать для детей сложную ортопедическую обувь за счет бюджета.

Рубрики : Общество     15 Mar 2021

Для изготовления обуви по индивидуальным параметрам центрами социальной защиты населения по месту жительства выдается сертификат номиналом 8463 рубля. В течение года родители или опекуны могут получить его дважды.

Мера предусмотрена для детей, не являющихся инвалидами, которые нуждаются в такой обуви по заключению медицинского учреждения. С сертификатом родители смогут обратиться в организации, которые занимаются изготовлением ортопедической обуви.

С условиями получения сертификатов, а также списком документов можно ознакомиться на сайте Центра социальной защиты населения.

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