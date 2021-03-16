Александр Дрозденко лидирует в рейтинге устойчивости губернаторов Северо-Запада

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» сегодня, 16 марта, представил девятый рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0». Вполне ожидаемо губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко занимает в нем лидирующие позиции. Нынешние результаты не стали для Online47 неожиданностью – и вот почему.
Закономерное лидерство
В рейтинге «Госсовет 2.0» Александр
Дрозденко со значительным отрывом возглавил губернаторский корпус
Северо-Запада, набрав суммарно 21 балл. Для сравнения, главе Республики Коми
Владимиру Уйбе, занявшему вторую строчку по СЗФО, эксперты присудили 15 баллов.
И интересно вот что: в октябре 2020 года,
когда этот же рейтинг показал существенное укрепление позиций и политической
устойчивости губернатора Ленобласти, аналитики назвали это событие главным
изменением в СЗФО:
«Главным изменением среди корпуса северо-западных
глав регионов стало появление абсолютного лидера – Александр Дрозденко с 21
баллом политической устойчивости с большим отрывом возглавляет рейтинг
губернаторов СЗФО», – говорилось в исследовании.
Теперь же такие результаты удивления не
вызывают, а напротив – лишь доказывают грамотность выстроенной губернатором
политики. Ведь лидерство – это вовсе не победа в одном условном конкурсе, а
последовательное следование конкретной стратегии, выполнение определенных задач
и достижение понятных целей.
Методика подсчета
Эксперты «Минченко консалтинг» при
составлении рейтингов политической устойчивости губернаторов используют свою
методологию. Так, учитывается, к примеру, поддержка внутри федеральных и
региональных элит – здесь у Александра Дрозденко 7 из 10 возможных баллов.
В зачет идет и качество политического
менеджмента, и наличие у губернатора уникального позиционирования. По этим
критериям у главы 47 региона оценки достойные и крепкие: работа выстроена
эффективно.
Единственный низкий балл у губернатора за
экономическую привлекательность региона, которая оценена, как высокая. Как
объяснял корреспонденту Online47 президент коммуникационного холдинга «Минченко
консалтинг» Евгений Минченко еще в разгар губернаторской избирательной
кампании, «чем ниже экономическая привлекательность региона, тем менее вероятны
атаки на губернатора, а значит, он более устойчив».
Однако это минус, который на самом деле –
скорее плюс для региона. Недаром максимальные 5 баллов Александр Дрозденко
получил за параметр «наличие у губернатора под управлением большого проекта».
Что неудивительно, если вспомнить о многомиллиардных инвестпроектах,
реализуемых в Ленобласти, а также о строительстве «Северного потока – 2» и
целого ряда крупных региональных проектов.
Экономическая привлекательность региона –
обеспеченная поддержкой инвесторов, местоположением и открытостью областной
власти – дает новые возможности для развития, создания рабочих мест, увеличению
доходной части бюджета. Ну, а устойчивость Александра Дрозденко подтверждается
этим же рейтингом: у губернатора не только высокая поддержка элит, но и
сплошные нули в графе «штрафы» за конфликты на любых уровнях и вмешательство
силовых структур.
Другими словами – конфликтов нет. А
положительное влияние на жизнь ленинградцев за счет интереса инвесторов к
региону недооценить трудно.
Составляя девятый рейтинг политической
устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», эксперты «Минченко консалтинг»
учитывали не только конкретные показатели, но и помнили про контекст. Оценка
деятельности глав регионов сегодня зависит и от ситуации с коронавирусом, и от
успешности кампании вакцинации.
«Динамика вакцинации от коронавируса в
регионах – это не только вопрос снижения эпидемиологических рисков, но и
качества лоббизма глав регионов и способности региональных политических
менеджеров организовать в т.ч. информационную кампанию, убеждающую граждан
прививаться от коронавируса», – поясняют аналитики.
В Ленинградской области вакцинация жителей
от коронавируса идет хорошими темпами: прививки от COVID-19 поставили более 60
тысяч жителей, а полностью вакцинацию завершили 27 тысяч ленинградцев.
Значимую роль играет и утвержденный
президентом 4 февраля новый перечень губернаторских задач или ключевых
показателей эффективности – известными как KPI. Теперь учитываться будет не
только уровень доверия населения к органам госвласти и президенту, но и
конкретные социально-экономические цифры: темп роста зарплат и дохода людей,
индекс роста инвестиций в основной капитал, а также доля граждан, вовлеченных в
волонтерскую активность, и качество системы выявления талантливой молодежи.
«В этой связи станут еще более
востребованными новые стратегии улучшения имиджевого позиционирования
губернаторов, их вовлеченность в активность через социальные медиа и навыки
общения с молодым избирателем в парадигме «новой искренности», – добавляют
эксперты.
И в этом отношении позиции Александра
Дрозденко – лидера в СЗФО и входящего в ТОП-3 по стране – подтверждаются не
только оценками аналитиков, но и конкретными данными. А главное – фактическим,
а не только рейтинговым повышением качества жизни ленинградцев.
Источник Online47
Фото: Валентин Илюшин/Online47