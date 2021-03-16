Александр Дрозденко лидирует в рейтинге устойчивости губернаторов Северо-Запада

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» сегодня, 16 марта, представил девятый рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0». Вполне ожидаемо губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко занимает в нем лидирующие позиции. Нынешние результаты не стали для Online47 неожиданностью – и вот почему.

Закономерное лидерство

В рейтинге «Госсовет 2.0» Александр Дрозденко со значительным отрывом возглавил губернаторский корпус Северо-Запада, набрав суммарно 21 балл. Для сравнения, главе Республики Коми Владимиру Уйбе, занявшему вторую строчку по СЗФО, эксперты присудили 15 баллов.

И интересно вот что: в октябре 2020 года, когда этот же рейтинг показал существенное укрепление позиций и политической устойчивости губернатора Ленобласти, аналитики назвали это событие главным изменением в СЗФО:

«Главным изменением среди корпуса северо-западных глав регионов стало появление абсолютного лидера – Александр Дрозденко с 21 баллом политической устойчивости с большим отрывом возглавляет рейтинг губернаторов СЗФО», – говорилось в исследовании.

Теперь же такие результаты удивления не вызывают, а напротив – лишь доказывают грамотность выстроенной губернатором политики. Ведь лидерство – это вовсе не победа в одном условном конкурсе, а последовательное следование конкретной стратегии, выполнение определенных задач и достижение понятных целей.

Это доказывает и то, что, по оценке экспертов «Минченко консалтинг», Александр Дрозденко занимает третье место по устойчивости среди всех 85 глав субъектов России. Выше баллы (и вполне ожидаемо) только «политических тяжеловесов»: у главы Севастополя Михаила Развожаева – 23 и у президента Татарстана Рустама Минниханова – 22.

Методика подсчета

Эксперты «Минченко консалтинг» при составлении рейтингов политической устойчивости губернаторов используют свою методологию. Так, учитывается, к примеру, поддержка внутри федеральных и региональных элит – здесь у Александра Дрозденко 7 из 10 возможных баллов.

В зачет идет и качество политического менеджмента, и наличие у губернатора уникального позиционирования. По этим критериям у главы 47 региона оценки достойные и крепкие: работа выстроена эффективно.

Единственный низкий балл у губернатора за экономическую привлекательность региона, которая оценена, как высокая. Как объяснял корреспонденту Online47 президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко еще в разгар губернаторской избирательной кампании, «чем ниже экономическая привлекательность региона, тем менее вероятны атаки на губернатора, а значит, он более устойчив».

Однако это минус, который на самом деле – скорее плюс для региона. Недаром максимальные 5 баллов Александр Дрозденко получил за параметр «наличие у губернатора под управлением большого проекта». Что неудивительно, если вспомнить о многомиллиардных инвестпроектах, реализуемых в Ленобласти, а также о строительстве «Северного потока – 2» и целого ряда крупных региональных проектов.

Экономическая привлекательность региона – обеспеченная поддержкой инвесторов, местоположением и открытостью областной власти – дает новые возможности для развития, создания рабочих мест, увеличению доходной части бюджета. Ну, а устойчивость Александра Дрозденко подтверждается этим же рейтингом: у губернатора не только высокая поддержка элит, но и сплошные нули в графе «штрафы» за конфликты на любых уровнях и вмешательство силовых структур.

Другими словами – конфликтов нет. А положительное влияние на жизнь ленинградцев за счет интереса инвесторов к региону недооценить трудно.

Немного контекста

Составляя девятый рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», эксперты «Минченко консалтинг» учитывали не только конкретные показатели, но и помнили про контекст. Оценка деятельности глав регионов сегодня зависит и от ситуации с коронавирусом, и от успешности кампании вакцинации.

«Динамика вакцинации от коронавируса в регионах – это не только вопрос снижения эпидемиологических рисков, но и качества лоббизма глав регионов и способности региональных политических менеджеров организовать в т.ч. информационную кампанию, убеждающую граждан прививаться от коронавируса», – поясняют аналитики.

В Ленинградской области вакцинация жителей от коронавируса идет хорошими темпами: прививки от COVID-19 поставили более 60 тысяч жителей, а полностью вакцинацию завершили 27 тысяч ленинградцев.

Значимую роль играет и утвержденный президентом 4 февраля новый перечень губернаторских задач или ключевых показателей эффективности – известными как KPI. Теперь учитываться будет не только уровень доверия населения к органам госвласти и президенту, но и конкретные социально-экономические цифры: темп роста зарплат и дохода людей, индекс роста инвестиций в основной капитал, а также доля граждан, вовлеченных в волонтерскую активность, и качество системы выявления талантливой молодежи.

«В этой связи станут еще более востребованными новые стратегии улучшения имиджевого позиционирования губернаторов, их вовлеченность в активность через социальные медиа и навыки общения с молодым избирателем в парадигме «новой искренности», – добавляют эксперты.

И в этом отношении позиции Александра Дрозденко – лидера в СЗФО и входящего в ТОП-3 по стране – подтверждаются не только оценками аналитиков, но и конкретными данными. А главное – фактическим, а не только рейтинговым повышением качества жизни ленинградцев.

Источник Online47

Фото: Валентин Илюшин/Online47