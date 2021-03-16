Победы гатчинских самбистов

Гатчинский район на соревнованиях представили воспитанники физкультурно-спортивного центра «Росич». В результате серебряные медали завоевали Захар Савельев (в категории 35 кг) и Денис Пелевин (в категории 46 кг), бронзу присудили Александру Шарангия в категории 46 кг.

Также в соревнованиях приняли участие спортсмены из клуба «Вырица». Среди них первое место в своих категориях заняли Эльдар Каримов (38 кг), Демид Волков (54 кг), Николай Величко (65 кг). На втором месте – Захар Савельев (35 кг) и Денис Пелевин (46 кг), на третьем месте – Севастьян Голубь (35 кг).