Победы гатчинских самбистов

Победы гатчинских самбистов

В воскресенье, 14 марта, в Санкт-Петербургском клубе спортивных единоборств «Волна» состоялось Открытое Первенство по самбо среди юношей 2007-2008 (09) г.р., посвященное 20-летию клуба.

Рубрики : Спорт     16 Mar 2021

Гатчинский район на соревнованиях представили воспитанники физкультурно-спортивного центра «Росич». В результате серебряные медали завоевали Захар Савельев (в категории 35 кг) и Денис Пелевин (в категории 46 кг), бронзу присудили Александру Шарангия в категории 46 кг.

Также в соревнованиях приняли участие спортсмены из клуба «Вырица». Среди них первое место в своих категориях заняли Эльдар Каримов (38 кг), Демид Волков (54 кг), Николай Величко (65 кг). На втором месте – Захар Савельев (35 кг) и Денис Пелевин (46 кг), на третьем месте – Севастьян Голубь (35 кг).

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+