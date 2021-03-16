В Выборге прошли масленичные гуляния

Перед тем, как сжигать чучело, выборжцы и гости праздника привязывали к чучелу разноцветные ленточки. По обычаю, для того, чтобы осуществилась самая заветная мечта, нужно привязать к чучелу лоскуток определённого цвета. Желающие разбогатеть выбирали зелёную ленточку, красная лента поможет обрести любовь и встретить вторую половину, жёлтая избавит от болезней, а синяя поможет в учебе. Можно было и просто написать желание на ленточке. Согласно народному поверью, мечта сбудется, если ваша ленточка сгорит вместе с чучелом.