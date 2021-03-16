В Выборге прошли масленичные гуляния

Перед тем, как сжигать чучело, выборжцы и
гости праздника привязывали к чучелу разноцветные ленточки. По обычаю, для
того, чтобы осуществилась самая заветная мечта, нужно привязать к чучелу
лоскуток определённого цвета. Желающие разбогатеть выбирали зелёную ленточку,
красная лента поможет обрести любовь и встретить вторую половину, жёлтая
избавит от болезней, а синяя поможет в учебе. Можно было и просто написать
желание на ленточке. Согласно народному поверью, мечта сбудется, если ваша
ленточка сгорит вместе с чучелом.
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