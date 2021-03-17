Два кубка, 15 медалей и семь разрядов гатчинских гиревиков

Организаторами Первенства выступили комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга, а также Федерация гиревого спорта Санкт-Петербурга.

Соревнования прошли на базе спортивного комплекса Санкт-Петербургского технического колледжа. В них приняли участие 17 спортсменов команды «Новый Свет» под руководством тренера Виталия Логинова при участии судьи по гиревому спорту Борис Рабзина. В команду вошли воспитанники отделения по гиревому спорту Районной ДЮСШ, учащиеся Пригородной школы, Технологического факультета ГИЭФПТ, Гатчинской школы № 1 и школы № 11.

Старший тренер-преподаватель отделения гиревого спорта Районной ДЮСШ, тренер команды «Новый Свет» Виталий Логинов рассказал, что по условиям проведения Первенства, юноши соревновались по программе двоеборья. Первое упражнение представляло собой «толчок классический» двух гирь, второе упражнение – «рывок» одной гири. Девушки соревновались только в упражнении «рывок». На выполнение каждого упражнения спортсменам давали по 10 минут. Результаты выступления в обоих упражнениях складывались, получившаяся сумма очков являлась критерием для определения победителя. Результаты, полученные с применением более тяжелых, чем у соперников гирь имеют приоритет и учитываются с применением системы коэффициентов.

Спортсмены команды «Новый Свет» в своих возрастных группах и весовых категориях показали отличные результаты.

Среди девочек 2008 года рождения первое место заняли Милана Алексеева и Яна Домбровская, на третьем месте – Ксения Егорова.

Среди девушек 2005-2007 годов рождения лучшей стала Дарья Иванова, которая выполнила норматив первого юношеского разряда Единой всероссийской спортивной классификации по ГС в ВК. Второе место заняла Елена Коновалова, на третьем месте – Анастасия Грибкова. Бронзу среди девушек 2003-2004 года рождения присудили Даяне Кулаковой.

Среди юношей 2005-2007 года рождения первое место занял Ярослав Киулпекидис. Учитывая, что собственная масса атлета – 46 кг, его достижения стали сенсацией соревнований. Ярослав Киулпекидис выполнил первый юношеский разряд. Второе место занял Георгий Куракулов. Георгий выполнил норматив второго юношеского разряда. Еще одну серебряную медаль присудили Даниилу Степанову.

Среди юношей 2003-2004 года рождения первые места заняли Артем Савченко (норматив второго юношеского разряда), Владимир Порфирьев (норматив первого спортивного разряда) и Александр Трегубов (норматив первого спортивного разряда). Серебряные медали завоевали Даниил Аброщенко и Даниил Евсюткин.

Дебютантами на соревнованиях стали представители команды «Новый Свет» Сергей Фомин и Сергей Макарычев. Оба выступили достойно. Сергей Фомин выполнил третий юношеский разряд.

В результате, на Первенстве Санкт-Петербурга по гиревому спорту команда «Новый Свет» заняла первое место в командном зачете среди юношей и девушек 2003-2004 года рождения, второе место – в командном зачете среди юношей и девушек 2005-2007 года рождения. В сумме - семь золотых, пять серебряных и три бронзовых медали.



