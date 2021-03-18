Александр Дрозденко задал острый тон в обсуждении задач раздельного сбора бытовых отходов

Как передаёт корреспондент Online47, Александр Дрозденко заявил, что уповать только на простой подход к раздельному сбору мусора при выстраивании современной системы оборота бытовых отходов точно не стоит:

«Мы пока пошли по трем направлениям – стекло, пластик и хотим ввести макулатуру, - напомнил глава региона. - Это правильно, потому что идти на более глубокое разделение, когда не отработали простое, неправильно».

При этом губернатор позитивно оценил идею создания экодомов или экоцентров, где уже будут сотрудники, обеспечивающие более качественное отделение различных типов твёрдых бытовых отходов.

Напомним, пилотный проект по раздельному сбору мусора был организован областным комитетом по обращению с отходами совместно с региональным оператором Ленинградской области.

В рамках проекта в декабре 2020 года дополнительные баки для сбора стекла и пластика были установлены на 59 контейнерных площадках Кингисеппа и Ивангорода. В январе к тестовому проекту присоединилась Луга – 28 площадок, а уже в марте - Сланцы: ещё 20 площадок.

За три месяца пилотного проекта по раздельному сбору в Кингисеппе, Ивангороде, Сланцах и Луге было собрано 194 тонн ПЭТ и 241 тонн стекла.





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