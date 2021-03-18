Древний платан из Дагестана – бронзовый призер конкурса «Европейское дерево года 2021

Россия принимает участие
в престижном международном конкурсе с 2018 года и стабильно попадает в тройку
призеров. Абрамцевский дуб (2019 год) занял почетное второе место. Белгородский
дуб (2018 год) и Одинокий тополь из степей Калмыкии (2020 год) получили бронзу.
В этом году представитель России, буквально с первых дней голосования, снова
оказался в тройке лидеров.
Конкурс «Европейское
дерево года» проводится с 2011 года во всех европейских странах и с каждым
годом становится все популярнее. Важно отметить, что данный конкурс
фокусируется не на красоте, размере или возрасте, а на истории дерева и его
связи с людьми. Его главная цель - подчеркнуть значение старовозрастных
деревьев в природном и культурном наследии.
17 марта 2021 года на
сайте организаторов европейского конкурса (www.treeoftheyear.org) состоялась
видеотрансляция церемонии объявления победителей.
- Мы четвертый год в Конкурсе достойно занимаем
призовые места. Но главное то, что наш Древний платан окружен заботой и теперь
известен не только в России, но и в Европе. – подчеркнул председатель
сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья-памятники живой
природы» Сергей Пальчиков. – Мы выражаем слова искренней благодарности всем,
кто отдал голос за «Древний платан» - «Российское дерево года 2020» и тем самым
внес свой вклад в сохранение уникального живого природного достояния. Россия и
далее намерена проводить конкурс «Российское дерево года» и участвовать в
международном конкурсе «Европейское дерево года». Нам есть чем гордиться и к
чему стремиться! Наша главная победа еще впереди.
В 2020 году из 12-ти
претендентов путем открытого голосования на сайте Всероссийской программы
«Деревья – памятники живой природы» (www.rosdrevo.ru) было выбрано главное
дерево страны – Древний платан, произрастающий в Республике Дагестан, в
Дербенте.
По преданию, за ростками платана ухаживал
великий полководец востока Надир-шах. Любуясь могучим исполином, сочинял свои
произведения писатель Александр Бестужев-Марлинский. Сегодня величественный
патриарх украшает центральную часть культового сооружения, являясь символом
силы, одним из мест притяжения народа Дагестана и гостей республики.
Платан внесен в
Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 17, имеет
всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы». Специалистами Центра
древесных экспертиз установлен его точный возраст на 2021 год – 284 года!
Национальный реестр старовозрастных деревьев России представлен на сайте
www.rosdrevo.ru