Древний платан из Дагестана – бронзовый призер конкурса «Европейское дерево года 2021

Россия принимает участие в престижном международном конкурсе с 2018 года и стабильно попадает в тройку призеров. Абрамцевский дуб (2019 год) занял почетное второе место. Белгородский дуб (2018 год) и Одинокий тополь из степей Калмыкии (2020 год) получили бронзу. В этом году представитель России, буквально с первых дней голосования, снова оказался в тройке лидеров.

Конкурс «Европейское дерево года» проводится с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом становится все популярнее. Важно отметить, что данный конкурс фокусируется не на красоте, размере или возрасте, а на истории дерева и его связи с людьми. Его главная цель - подчеркнуть значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии.

17 марта 2021 года на сайте организаторов европейского конкурса (www.treeoftheyear.org) состоялась видеотрансляция церемонии объявления победителей.

- Мы четвертый год в Конкурсе достойно занимаем призовые места. Но главное то, что наш Древний платан окружен заботой и теперь известен не только в России, но и в Европе. – подчеркнул председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» Сергей Пальчиков. – Мы выражаем слова искренней благодарности всем, кто отдал голос за «Древний платан» - «Российское дерево года 2020» и тем самым внес свой вклад в сохранение уникального живого природного достояния. Россия и далее намерена проводить конкурс «Российское дерево года» и участвовать в международном конкурсе «Европейское дерево года». Нам есть чем гордиться и к чему стремиться! Наша главная победа еще впереди.

В 2020 году из 12-ти претендентов путем открытого голосования на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» (www.rosdrevo.ru) было выбрано главное дерево страны – Древний платан, произрастающий в Республике Дагестан, в Дербенте.

По преданию, за ростками платана ухаживал великий полководец востока Надир-шах. Любуясь могучим исполином, сочинял свои произведения писатель Александр Бестужев-Марлинский. Сегодня величественный патриарх украшает центральную часть культового сооружения, являясь символом силы, одним из мест притяжения народа Дагестана и гостей республики.

Платан внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 17, имеет всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы». Специалистами Центра древесных экспертиз установлен его точный возраст на 2021 год – 284 года! Национальный реестр старовозрастных деревьев России представлен на сайте www.rosdrevo.ru