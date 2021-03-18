Мы вместе семь лет!

В
Гатчине в киноконцертном зале «Победа» прошло праздничное мероприятие «Мы
вместе», в котором приняли участие молодежь, ветераны и военнослужащие.
В
честь Дня воссоединения Крыма с Россией в холле кинотеатра была развернута
книжная выставка-просмотр «Прошлое и настоящее» об истории Крыма и города Севастополя,
подготовленная Гатчинской библиотекой им. Куприна.
«Волонтеры
Победы» Гатчинского района раздавали гостям мероприятия ленточки и браслеты с
триколором, а также памятки праздничных дней и памятных дат Ленинградской
области.
Ярким
экскурсом в историю Крыма мероприятие открыл глава Гатчинского района Виталий
Филоненко. Он напомнил, что Крым всегда был для России стратегически важен, в
состав России он вошел еще в конце XVIII
века. В апреле 1783 года Екатерина II издала манифест о принятии Крыма состав
Российской Империи, а в июне ей присягнули все представители крымского
населения. Молодежь внимательно слушала рассказ о событиях прошлого и
настоящего. И поддержала Виталия Андреевича аплодисментами.
Торжественный
настрой событию придал проникновенный голос лауреата международных конкурсов Георгия
Новицкого, исполнившего знаменитый «Севастопольский вальс».
Ведущий праздника Борис Демин, мастерски
общаясь с залом, провел викторину «Путешествие по Крымскому полуострову» на
знание истории и достопримечательностей Республики Крым. Сложность вопросов шла
по нарастающей, но зрительный зал не сдавался. Ответили даже на вопрос, для
чего изобретен и построен первый в истории России железнодорожный вагон с
холодильной установкой. Оказывается, чтобы возить из Крыма свежих устриц к
столу императора.
Знатоков
пригласили нас цену и вручили подарки. Большинство из них – студенты
Государственного института экономики, финансов, права и технологий. Многие
ездили в Крым и хотели бы посетить его снова. А некоторым посчастливилось
побывать в знаменитом лагере «Артек».
Главным
праздничным подарком стала демонстрация фильма Алексея Пиманова «Крым».
Татьяна
Можаева