Мы вместе семь лет!

В Гатчине в киноконцертном зале «Победа» прошло праздничное мероприятие «Мы вместе», в котором приняли участие молодежь, ветераны и военнослужащие.

В честь Дня воссоединения Крыма с Россией в холле кинотеатра была развернута книжная выставка-просмотр «Прошлое и настоящее» об истории Крыма и города Севастополя, подготовленная Гатчинской библиотекой им. Куприна.

«Волонтеры Победы» Гатчинского района раздавали гостям мероприятия ленточки и браслеты с триколором, а также памятки праздничных дней и памятных дат Ленинградской области.

Ярким экскурсом в историю Крыма мероприятие открыл глава Гатчинского района Виталий Филоненко. Он напомнил, что Крым всегда был для России стратегически важен, в состав России он вошел еще в конце XVIII века. В апреле 1783 года Екатерина II издала манифест о принятии Крыма состав Российской Империи, а в июне ей присягнули все представители крымского населения. Молодежь внимательно слушала рассказ о событиях прошлого и настоящего. И поддержала Виталия Андреевича аплодисментами.

Торжественный настрой событию придал проникновенный голос лауреата международных конкурсов Георгия Новицкого, исполнившего знаменитый «Севастопольский вальс».

Ведущий праздника Борис Демин, мастерски общаясь с залом, провел викторину «Путешествие по Крымскому полуострову» на знание истории и достопримечательностей Республики Крым. Сложность вопросов шла по нарастающей, но зрительный зал не сдавался. Ответили даже на вопрос, для чего изобретен и построен первый в истории России железнодорожный вагон с холодильной установкой. Оказывается, чтобы возить из Крыма свежих устриц к столу императора.

Знатоков пригласили нас цену и вручили подарки. Большинство из них – студенты Государственного института экономики, финансов, права и технологий. Многие ездили в Крым и хотели бы посетить его снова. А некоторым посчастливилось побывать в знаменитом лагере «Артек».

Главным праздничным подарком стала демонстрация фильма Алексея Пиманова «Крым».

Татьяна Можаева