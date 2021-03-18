У жителей Ленинградской области есть две недели, чтобы оставить свой след в истории родного города

«Культурный
след» – проект, позволяющий силами местных жителей увековечивать память
выдающихся людей и значимых событий прошлого, создавать новые реальные и
виртуальные точки притяжения на карте страны, разрабатывать новые народные
туристические маршруты.
Основатель конкурса
«Культурный след» Марина Смирнова: «Практически
в каждом населённом пункте страны есть культурное и историческое наследие,
достойное того, чтобы его увековечить. Часто о таком наследии, выдающихся людях
и значимых событиях прошлого хорошо знают только местные жители, которые и
являются локомотивом нашего проекта. Итогом развития «Культурного следа»
является не только появление новых культурных достопримечательностей, но и
развитие внутреннего туризма, появление новых интересных туристических
маршрутов и открытие новых точек на карте. На строительство каждого арт-объекта
благодаря Фонду президентских грантов мы выделяем бюджет ок. 500 тысяч рублей,
в некоторых случаях объем финансирования может быть увеличен».
Все
заявки рассматриваются экспертным советом, состоящим из историков, краеведов,
культурологов, урбанистов, архитекторов, искусствоведов. В 2021 году в него
впервые решили включить экспертов из регионов: директора музея-заповедника
В.Поленова Наталью Поленову;
куратора, исследователя современного искусства, главного специалиста по
проектной деятельности, стратегическому планированию и информационному
обеспечению Агентства культурных инициатив Волгоградской области Антона Вальковского; участника
группировки ЗИП художника Степана Субботина; дизайнера и художника, куратора профиля
«Коммуникационный дизайн» в Школе дизайна НИУ Высшая школа экономики Андрея Люблинского; сооснователя бюро
Megabudka Артема Укропова, а также
экспертов в сфере урбанистики: доктора культурологии, главного научного
сотрудника Высшей школы
урбанистики им. Высоковского Дмитрия
Замятина и старшего преподавателя кафедры государственного и муниципального
управления СЗИУ РАНХиГС Анастасию Козлову.
Член экспертного
совета Артем Укропов: «Современная
арт-культура основывается на синтезе искусств и культур в различных
комбинациях. Для меня при оценке будущих арт-объектов важна их актуальность и
новаторство и вместе с тем вневременность, функциональность и вместе с тем
эмоциональность, простота высказывания и многозначительность. Чем больше
подобных критериев проявлены в заявке, тем более объект современного искусства
является значимым. Я уверен, что благодаря «Культурному следу» на карте России появится
много значимых и действительно интересных арт-объектов».
За
6 лет существования проекта «Культурный след» к нему присоединились практически
все регионы РФ, было установлено 14 инсталляций, многие из которых стали
местными туристическими и культурными достопримечательностями. В 2021 году
будет создано 5 новых арт-объектов, разработаны туристические народные
маршруты. В рамках конкурса любой желающий может предложить идею новой
достопримечательности, а так же проголосовать за понравившийся проект на
официальном сайте Kultsled.ru
Всероссийский конкурс «Культурный след» реализуется с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.