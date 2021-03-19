«12 по 90»: рекорд гиревиков к к юбилею "Гатчинской правды"

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В этом году газете «Гатчинская правда» исполняется 90 лет. Гатчинские гиревики из команды «Новый Свет» решили поставить в честь 90-летия любимой газеты свой особый рекорд - «12 по 90». За один подъем группа из 12 человек поднимала 206 кг. Таким образом, за 90 раз в честь юбилейной даты, сумма получилась 18 тысяч 540 кг!
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