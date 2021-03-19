«Ленинградский ревизорро» собирает заявки

Сбор заявок проводится до 23 марта включительно в официальной группе администрации Ленинградской области ВКонтакте. Необходимо написать в личные сообщения аккаунта с указанием населенного пункта, номера школы, а также свои ФИО и контактный номер.

Акция контроля качества питания в школах «Ленинградский ревизорро» проводится комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с родительским комитетом региона.

В начале четвертой четверти после весенних каникул в школы без предупреждения будут приезжать группы, состоящие из родителей, чиновников системы образования и школьников. Они будут проверять вкусовые качества блюд, чистоту кухонь, посуды и обеденных столов.