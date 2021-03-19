«Ленинградский ревизорро» собирает заявки

«Ленинградский ревизорро» собирает заявки

От родителей поступило уже более 30 заявок для посещения школьных столовых. Проверки по их обращениям пройдут во Всеволожске, Тихвине, Сланцах, Кингисеппе, Гатчине, Киришах и в других населенных пунктах. Все указанные школы будут включены в «дорожную карту» проекта.

Рубрики : Общество     19 Mar 2021

Сбор заявок проводится до 23 марта включительно в официальной группе администрации Ленинградской области ВКонтакте. Необходимо написать в личные сообщения аккаунта с указанием населенного пункта, номера школы, а также свои ФИО и контактный номер.

Акция контроля качества питания в школах «Ленинградский ревизорро» проводится комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с родительским комитетом региона.

В начале четвертой четверти после весенних каникул в школы без предупреждения будут приезжать группы, состоящие из родителей, чиновников системы образования и школьников. Они будут проверять вкусовые качества блюд, чистоту кухонь, посуды и обеденных столов.

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