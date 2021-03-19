«Ленинградский ревизорро» собирает заявки

Сбор заявок проводится до
23 марта включительно в официальной группе администрации Ленинградской области
ВКонтакте. Необходимо написать в личные сообщения аккаунта с указанием
населенного пункта, номера школы, а также свои ФИО и контактный номер.
Акция контроля качества
питания в школах «Ленинградский ревизорро» проводится комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области совместно с родительским
комитетом региона.
В начале четвертой
четверти после весенних каникул в школы без предупреждения будут приезжать
группы, состоящие из родителей, чиновников системы образования и школьников.
Они будут проверять вкусовые качества блюд, чистоту кухонь, посуды и обеденных
столов.